Leclerc Communication se lance dans la radio parlée à Montréal - MARIO DUMONT DEVIENT LE MORNING MAN DU NOUVEAU 99,5 MONTRÉAL

« Dans le monde hypercompétitif de la radio montréalaise, les bouleversements des derniers mois dans les radios parlées nous offrent une opportunité très intéressante de positionner sur la bande FM un nouveau contenu fort et de qualité. L'ajout d'une nouvelle alternative dans le marché arrive à point. Avec Mario Dumont dans la case matinale, Isabelle Maréchal et Benoît Dutrizac qui retrouvent les plages horaires qu'ils ont occupées pendant respectivement 13 ans et 9 ans à la radio de Montréal, ainsi que Sophie Durocher et Richard Martineau en après-midi, on ne peut qu'aspirer au succès de ce nouveau modèle de collaboration que nous amenons », souligne Nicolas Leclerc, vice-président de Leclerc Communication.

« Mario Dumont demeure l'une des personnalités les plus respectées et appréciées par les Québécois et les Montréalais. Son retour sur la bande FM va assurément secouer les habitudes d'écoute du marché. Avec la brochette d'animateurs annoncée aujourd'hui et les collaborateurs qui les rejoindront, nous sommes convaincus que l'entente avec QUB est gagnante pour les auditeurs de Montréal et de partout au Québec », ajoute Benoit Simard, directeur du 99,5 Montréal.

« Nous sommes fiers que Leclerc Communication ait choisi les émissions de QUB pour bonifier la programmation du 99,5 FM en semaine. Cela démontre que nous avons réussi à bâtir une programmation de qualité avec des animateurs de talent et des équipes de collaborateurs et de recherchistes qui font la différence. Après le web et la télé, nous sommes ainsi très heureux de pouvoir élargir la portée de QUB, en ajoutant des contenus qui viendront diversifier l'offre actuelle sur la bande FM », a déclaré Mathieu Turbide, vice-président, Contenus numériques de NumériQ et Québecor.

Le meilleur choix à toute heure de la journée

Les soirs et les fins de semaine, la musique sera au cœur de la programmation de la station de radio qui garde une vocation musicale forte avec le meilleur rock des années 90 à aujourd'hui, en plus d'offrir une fenêtre importante à la musique émergente québécoise.

En semaine, de 6 h à 18 h, des émissions sous forme d'entrevues, de débats, d'opinions et d'analyses de l'actualité se succèderont sur les ondes du 99,5 Montréal.

Mario Dumont prendra la barre de l'émission matinale, accompagné notamment des collaborateurs Alexandre Dubé et Antoine Robitaille. Il sera suivi d'Isabelle Maréchal qui prendra le micro de 9 h à 11 h et de Benoît Dutrizac de 11 h à 14 h. Ces derniers collaboreront également à l'émission matinale de Mario Dumont. L'antenne comptera aussi sur Sophie Durocher de 14 h à 15 h et Richard Martineau de 15 h à 18 h, dans une formule qui rejoignait déjà leurs auditeurs sur QUB Radio. Ce dernier aura à son micro son collaborateur Mathieu Bock-Côté pour commenter l'actualité certains jours de la semaine.

« Je suis très heureux de retrouver les auditeurs de la bande FM cet automne, en plus de ceux qui suivent QUB sur le web et à la télé. C'est un réel privilège pour moi de commencer la journée en partageant avec les auditeurs les premières nouvelles, en présentant les premières entrevues et en restant connecté avec les Montréalais et les Québécois. Avec mon équipe solide de chroniqueurs, nous décortiquerons l'actualité et nous irons au fond des choses pour comprendre ou dénoncer les enjeux qui touchent notre société. C'est un rendez-vous à ne pas manquer! », souligne Mario Dumont, animateur à QUB, LCN et TVA, en plus d'être chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec.

À propos de Leclerc Communication

Depuis 12 ans, Leclerc Communication est fière propriétaire de WKND 91,9 et BLVD 102,1 dans le marché de Québec, où elle est la seule entreprise de radiodiffusion locale et familiale. Propriétaire de la fréquence 99,5 à Montréal depuis 2020, l'entreprise vise toujours à proposer du contenu de qualité qui correspond aux attentes et besoins des auditeurs des deux marchés.

À propos de QUB

Depuis 2018, QUB est un média multiplateforme dans le créneau de la radio parlée et du contenu d'affaires publiques. Quotidiennement, l'équipe d'animation commente l'actualité d'ici et d'ailleurs. QUB offre également plusieurs séries balados originales ainsi que des contenus sur demande. Il est possible de consommer le contenu de QUB sur la radio hertzienne au 99,5 Montréal, sur la radio numérique via l'application ou le site web qub.ca, en visuel en s'abonnant à la chaîne télé QUB, en balado sur tous les agrégateurs d'audio numérique ou en podcast vidéo sur la chaîne Youtube de QUB.

