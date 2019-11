Leclerc Communication achète la station Radio-Classique Montréal 99,5

QUÉBEC, le 13 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les propriétaires de Leclerc Communication, Jean-François et Nicolas Leclerc, ont conclu une entente avec le groupe Média ClassiQ, propriété de Gregory Charles, visant l'acquisition de la station CJPX-FM 99,5 à Montréal.

La transaction a été soumise au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) pour approbation. Une demande a également été déposée en vue de faire modifier les conditions de licence de CJPX-FM 99,5, pour la faire passer d'une station de format spécialisé à une station de musique populaire qui diffusera de la musique pop-rock et alternative. Leclerc Communication souhaite offrir aux auditeurs de Montréal un format similaire à celui de la station WKND 91,9 à Québec qui connait un énorme succès depuis son lancement en juin 2012. Avec une programmation unique, adaptée à la réalité et aux goûts des jeunes adultes, WKND 99,5 Montréal exploitera un nouveau créneau misant sur l'authenticité, la spontanéité et la proximité avec l'auditeur.

« Cela fait plusieurs années que Leclerc Communication cherche à étendre sa marque dans le marché effervescent de Montréal. Cette acquisition est une opportunité en or pour le joueur indépendant que nous sommes. Elle nous permet de mettre la main sur l'une des stations couvrant le plus grand territoire, qui plus est, dans un marché où il n'y a plus de fréquence disponible », mentionne Jean-François Leclerc, vice-président Programmation de Leclerc Communication.

Gregory Charles et Radio-Classique poursuivront leur mission

Même si cette annonce marque la fin des activités de Radio-Classique sur la bande FM à Montréal, les amateurs de musique de Montréal pourront continuer à bénéficier de la programmation spécialisée de Radio-Classique via radioclassique.ca.

Gregory Charles et Média ClassiQ continueront de soutenir les institutions et organisations de musique classique de la grande région métropolitaine et tous ceux et celles qui ont dédié leur vie, leur talent et leur génie au partage et à la démocratisation de la musique symphonique et instrumentale, de l'époque baroque à aujourd'hui, en jazz et en musique de films et de jeux vidéos. Radio-Classique continuera d'ailleurs de servir ses auditeurs avec passion au 92,7 FM à Québec.

« Il y a 4 ans déjà, je me suis engagé, avec Média ClassiQ et notre équipe de passionnés de musique classique, à prendre la relève de Jean-Pierre Coallier et à diffuser, grâce au réseau Radio-Classique, la plus belle musique au monde à Montréal, à Québec, partout au Québec et de fait dans le monde entier, explique Gregory Charles.

Le monde de la radio est cependant en grande métamorphose et la vaste majorité des auditeurs de Radio-Classique l'écoutent désormais via le web, poursuit M. Charles. Après vingt ans d'existence, l'occasion d'imaginer et de redéfinir la Radio-Classique des vingt prochaines années s'imposait et s'est matérialisée. Avec la transaction annoncée, Radio-Classique cèdera son antenne de Montréal, néanmoins fermement désireuse de continuer à rejoindre un vaste auditoire via le radioclassique.ca, où la majorité de ses centaines de milliers d'auditeurs Montréalais sont déjà. »

WKND entend conquérir les auditeurs de Montréal

Inspirée de l'audace et de la créativité qui ont forgé l'identité de WKND Québec, l'offre musicale et la programmation du nouveau 99,5 seront inédites dans le marché de Montréal. Se positionnant comme « la radio différente », WKND se distingue par son attitude positive et son offre musicale avant-gardiste. Avec sa sélection musicale exclusive, WKND 99,5 Montréal offrira des succès francophones et anglophones jusqu'ici ignorés par les grands réseaux. Les nombreux artistes de la scène émergente montréalaise trouveront en cette nouvelle station une terre d'accueil.

« Le marché de Montréal constitue un grand défi, mais nous sommes disposés à le relever. Au fil des ans, nous avons démontré notre capacité à bien comprendre un marché et à ainsi offrir au public des stations qui lui plaisent et lui ressemblent », conclue avec enthousiasme Nicolas Leclerc, vice-président Ventes et Marketing de Leclerc Communication.

À propos de Leclerc Communication

Depuis maintenant 7 ans, Leclerc Communication inc. est fière propriétaire de WKND 91,9 et BLVD 102,1 dans le marché de Québec et est la seule entreprise de radiodiffusion locale et familiale. Véritable porte-étendard d'un son et d'un format novateurs, Leclerc Communication continue de révolutionner le paysage radiophonique de la Capitale.

À propos de Média ClassiQ

Média Classiq inc. est une société qui exerce des activités de radiodiffusion par l'entremise de sa chaîne radio Radio-Classique, en ondes à Montréal et à Québec. Elle a pour mission de promouvoir la musique classique et plus spécifiquement les artistes et ensembles musicaux locaux. Avec une programmation qui vous accompagne tout au long de votre journée quelle que soit votre activité, Radio Classique est reconnue pour la très longue durée d'heures d'écoute de ses auditeurs.

SOURCE Leclerc Communication

Renseignements: Sources : Leclerc Communication inc., Jean-François Leclerc, Vice-président Programmation, Tél. : 418 682-8401, Courriel : jf.leclerc@leclerccommunication.ca; Annexe Communications, pour Média ClassiQ inc., Cindy Blanchette, Directrice de comptes, Communications, Tél. : 514 844-8864 p. 119, Courriel : cblanchette@annexecommunications.com