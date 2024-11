HERNDON, Virginie, 7 novembre 2024 /CNW/ - Learning Tree International (OTC:LTRE) est de nouveau reconnue comme l'une des 20 meilleures entreprises de formation technique en TI par l'industrie de la formation pour 2024. Cette distinction prestigieuse marque la 14e fois que l'entreprise obtient une telle reconnaissance, soulignant un demi-siècle d'innovation transformatrice, d'impact profond et d'excellence inébranlable.

Chez Learning Tree, nous donnons aux organisations et aux personnes les moyens de diriger en toute confiance dans un monde dynamique. Nos solutions de formation novatrices transcendent l'apprentissage traditionnel, favorisant l'excellence et les progrès technologiques dans des domaines cruciaux comme la cybersécurité, l'informatique en nuage et l'IA. Grâce à nos programmes complets, nous favorisons la pensée agile, la résilience et la capacité d'adaptation rapide, aidant nos partenaires non seulement à répondre aux demandes de changement, mais aussi à les dépasser.

Reconnue par l'industrie de la formation pour son rendement supérieur et son innovation, Learning Tree est une alliée de confiance, engagée dans l'excellence éducative. Ensemble, nous façonnons un avenir plein de potentiel, en redéfinissant le succès et en inspirant le progrès dans un monde en constante évolution.

David Brown, chef de la direction de Learning Tree International souligne : « Nous sommes heureux de recevoir ce prix, qui souligne notre engagement à accorder la priorité à nos clients. Qu'il s'agisse de soutenir des organisations, des entreprises ou des apprenants individuels, cette réalisation témoigne de notre dévouement à offrir des solutions qui répondent vraiment à leurs besoins. En mettant l'accent sur l'autonomisation de nos clients avec les compétences et les outils nécessaires à leur réussite, nous créons un impact significatif et nous les aidons à atteindre leurs objectifs. »

Célébrant ses 50 ans d'existence, Learning Tree International offre un portefeuille complet de cours et demeure déterminée à offrir des solutions de formation exceptionnelles qui renforcent l'autonomie des personnes et des organisations à l'échelle mondiale, appuyées par des instructeurs experts qui leur apportent des connaissances concrètes et créent un précédent pour leur réussite future.

À propos de Learning Tree International

Learning Tree International est un partenaire d'apprentissage de confiance spécialisé dans le développement des compétences, la formation en leadership et la certification. En aidant les personnes et les organisations à atteindre leurs objectifs, Learning Tree offre un portefeuille complet de cours comprenant la formation sur les compétences techniques, le perfectionnement en leadership, la cybersécurité, la gestion de projet, et plus encore. La vision de Learning Tree, qui consiste à offrir une formation de premier ordre qui répond aux besoins de la main-d'œuvre d'aujourd'hui, est appuyée par une équipe d'instructeurs et d'experts en la matière possédant une expérience réelle, qui donne vie à la vaste bibliothèque de contenu exclusif et de partenaires de l'entreprise. Visitez www.LearningTree.com.

