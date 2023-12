Leader reconnu du commerce en ligne - Michael Bliah nommé président et chef de la direction de Le Panier Bleu

MONTRÉAL, le 6 déc. 2023 /CNW/ - Le Panier Bleu est fier d'annoncer la nomination de son nouveau président et chef de la direction, Michael Bliah, leader visionnaire et rassembleur jouissant d'une expertise reconnue et d'une expérience de plus de 25 ans dans le secteur du commerce en ligne et du numérique.

Michael Bliah était jusqu'à récemment vice-président du Commerce électronique au Groupe Dynamite/Garage et au groupe APP, où il a fait sa marque en propulsant ces entreprises vers de nouveaux sommets grâce à son expertise en commerce électronique et sa vision stratégique.

Auparavant, il a été le président de Le Site, une agence spécialisée dans le commerce en ligne, la stratégie numérique, les médias sociaux et le marketing qu'il a fondée et dirigée pendant plus de 12 ans. Plus tôt dans sa carrière, il a également fait un passage remarqué chez Aldo, alors qu'il a dirigé aldoshoes.com et lui a permis de devenir une référence incontournable du commerce en ligne.

« Au cours des dernières décennies, j'ai eu le privilège d'accompagner des centaines d'entreprises et de les aider à atteindre les meilleurs standards de l'industrie du commerce en ligne. C'est avec beaucoup de fierté et d'enthousiasme que j'entends mettre cette expérience et cette expertise au profit des marchands québécois, avec toute l'équipe de Le Panier Bleu, afin d'offrir une alternative de premier plan aux consommateurs qui souhaitent favoriser l'achat local », souligne Michael Bliah.

« La nomination de Michael en tant que président et chef de la direction marque le début d'une nouvelle ère pour Le Panier Bleu. Sa carrière illustre un engagement constant envers l'excellence et l'innovation, ainsi qu'un leadership transformateur et rassembleur. Son expertise sera un atout indéniable pour atteindre nos objectifs et relever les défis à venir pour Le Panier Bleu », ajoute Sylvain Prud'homme, président du conseil d'administration, Le Panier Bleu.

Michael Bliah entrera officiellement en poste le 8 janvier 2024.

À propos de Le Panier Bleu

Le Panier Bleu est maintenant une place de marché dédiée aux entreprises locales. Il s'agit d'une plateforme transactionnelle faite sur mesure par et pour des gens d'ici, et qui rendra l'action de choisir des marchands québécois plus facile et accessible. Le Panier Bleu a pour objectif de dynamiser le commerce local.

