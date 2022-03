Leader québécois en ingénierie - Le HUB gbi s'implante en plein cœur de Repentigny

Quand est venu le temps de repenser ses espaces de travail, la firme d'ingénierie a voulu travailler avec les meilleurs talents pour sa conception. Alors, gbi s'est engagée elle-même ! C'est donc près de 50 experts qui se sont impliqués à l'interne pour concevoir, planifier et superviser ce projet d'envergure qui accueille plus de la moitié de ses talentueux employés. Bref, gbi investit en région, là où plusieurs de ses employés vivent et travaillent !

Dans un esprit de revitalisation d'espaces, c'est aux Galeries Rive Nord que le choix de gbi s'est arrêté pour aménager ses bureaux, repensés pour réunir sur un même plancher tous ses services et favoriser le partage de connaissances, l'échange et la collaboration. En s'insérant de façon responsable dans le développement du tissu repentignois, gbi offre ainsi un lieu de travail confortable, accessible, près de ses employés et de nombreux services, encourageant ainsi l'économie locale.

En tant que leader en développement durable, il est naturel que le HUB gbi intègre les plus hautes certifications (LEED Or et WELL™) dans le domaine. Conçus par et pour ses employés, les nouveaux espaces regroupent vraiment ce qu'il y a de mieux sur le marché.

Pour découvrir le HUB gbi, consultez le : www.gbi.ca/fr/lehub-repentigny

