BAODING, Chine, le 1er déc. 2022 /CNW/ - GWM, « force mondiale en matière de technologie intelligente », présente un parc de véhicules électriques de pointe en Thaïlande dans le cadre de Motor Expo 2022, à l'occasion de la 39e édition de ce salon international.

Le constructeur expose une version épurée de l'ORA Grand Cat, son nouveau VUS HAVAL H6 Hybrid, son véhicule hybride tout-terrain TANK 500, ainsi que d'autres modèles populaires en Thaïlande.

Leader du marché des véhicules électriques, GWM présente plusieurs véhicules à énergie nouvelle en Thaïlande (PRNewsfoto/GWM)

L'ORA Grand Cat se dévoile au public thaïlandais

C'est la toute première fois que la marque ORA présente en Thaïlande le modèle ORA Grand Cat, son premier coupé prestige à alimentation entièrement électrique. Sa conception extérieure est à la fois luxueuse et moderne : son toit en verre, sa grille d'entrée d'air active, son aileron électrique à l'arrière et son bruit synthétique d'échappement offrent la garantie d'une expérience de conduite sportive.

L'ORA Grand Cat est également équipé du système de navigation intelligent ORA Autopilot 3.0, qui propose une expérience de conduite enrichie. L'intérieur intègre des caractéristiques qui offrent un niveau de confort et de bien-être exceptionnel : écran tactile multimédia de 12,3 pouces, tableau de bord de 10,25 pouces, 11 haut-parleurs Infinity avec amplificateur indépendant, et sièges électriques avec fonctions de massage et de ventilation pour le conducteur comme les passagers.

Découvrez l'élégance inégalée du nouveau VUS HAVAL H6 Hybrid

GWM renforce la légende du HAVAL H6, numéro un du segment local des VUS compacts sur dix mois consécutifs (de janvier à octobre 2022) : la marque lance une version revisitée, qui offre une conception plus élégante et un niveau inégalé de confort et de fonctionnalité.

Le nouveau VUS HAVAL H6 Hybrid est exceptionnel, avec sa calandre frontale de style diamant « Star Matrix » et ses technologies de pointe de premier plan. Le véhicule est construit sur la plateforme modulaire intelligente L.E.M.O.N de GWM, qui s'adapte à plusieurs types de moteurs. Il est propulsé par un turbomoteur de 1,5 litre combiné à un moteur électrique et à un système hybride électrique multimodal DHT.

TANK 500 : un véhicule hybride qui offre la polyvalence et le plaisir d'une « vie sans contraintes »

Alliant l'élégance à la puissance de ses quatre roues motrices, le véhicule hybride TANK 500 offre la polyvalence et le plaisir d'une « vie sans contraintes ». Le modèle est équipé d'une combinaison de puissance hybride de 2.0T+9HAT (transmission automatique hydraulique de 2,0 litres turbo+9 rapports).

Par ailleurs, le véhicule hybride TANK 500 est doté du tout nouveau système intelligent d'entraînement à quatre roues motrices et du système intelligent d'assistance à la conduite, comme TANK Turn qui facilite les manœuvres dans les endroits exigus. Ce véhicule intègre aussi différents modes de verrouillage à commande électrique avant et arrière qui permettent de transférer la force des roues pour éviter qu'elles ne patinent, ainsi que plusieurs modes de conduite tout-terrain qui s'adaptent automatiquement à la chaussée.

Elliot Zhang, président de la division ANASE de GWM, a déclaré : « GWM, qui est le leader sur le segment des véhicules électriques, suit sa stratégie de différenciation depuis son lancement officiel en Thaïlande en février dernier. L'objectif est de proposer des produits et services de qualité, de nouvelles expériences et des technologies de pointe aux consommateurs thaïlandais. »

Aujourd'hui, GWM accélère sa nouvelle transformation énergétique et va lancer davantage de nouveaux modèles énergétiques sur davantage de marchés, pour offrir des expériences de mobilité propre et intelligente aux utilisateurs.

