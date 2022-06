Animée d'une grande détermination et d'une profonde volonté de bien faire les choses, ROYER a fait de l'innovation sa priorité. La seconde usine du manufacturier, inaugurée en 2019 et basée à Sherbrooke, détient désormais plusieurs robots actifs sur l'ensemble de sa chaîne de production et d'expédition, l'automatisation des usines étant un avantage considérable. En se concentrant sur la production de bottes de protection à haute valeur ajoutée utilisées, entre autres, pour protéger les travailleurs dans les fonderies et les alumineries, l'entreprise a survécu à la vague de délocalisation. De plus, grâce au virage technologique emprunté, sa productivité s'est vue multipliée par cinq, un exploit dans ce secteur d'activité. « Nous voulons prouver qu'il est encore possible de fabriquer des produits innovants et performants, ici, au Canada », affirme Simon La Rochelle, président et chef de la direction de ROYER.

La vision avant-gardiste qui règne chez ROYER justifie l'importance d'adapter tous les processus et pratiques de travail à la technologie et d'élever continuellement les compétences de son équipe. L'être humain a toujours une place de choix dans la transformation numérique entamée par l'entreprise, cette fois à des endroits stratégiques des processus de fabrication comme la qualité exceptionnelle des produits et le souci du détail demeurent au centre des décisions et des actions entreprises par le leader canadien. Les défis sont bien loin de l'effrayer, et le motivent plutôt à concevoir des souliers de travail qui surpassent tous les autres disponibles sur le marché! Sa transformation numérique est un modèle de réussite et assurément une inspiration pour les entreprises manufacturières.

La différence ROYER

Accompagnée de partenaires de choix, ROYER travaille de près avec Primaloft et Vibram, deux grands joueurs des technologies hivernales premium brevetés dans plusieurs sphères. Leader mondial de la production métatarsienne, ROYER possède un large éventail de produits avec plus de 230 modèles disponibles. L'entreprise a pour mission de proposer un produit pour chaque industrie, voire pour chaque travailleur, qui va au-delà des technologies habituelles! Disponibles auprès de centaines de détaillants partout au Canada et en ligne au royer.com, l'entreprise se démarque par son service avant et après-vente hors du commun ainsi que sa livraison rapide et efficace. Encore considérée comme une PME, c'est parmi des entreprises multinationales que ROYER a sa place bien ancrée au pays, et prévoit la garder encore longtemps.

À propos de ROYER

Depuis 1934, l'entreprise familiale ROYER est un véritable leader dans le secteur de la fabrication de bottes et de souliers de travail en Amérique du Nord. Fier de ses valeurs de « respect », de « rigueur » et de « persévérance », ROYER est déterminé à prouver au monde entier qu'il est possible de fabriquer les meilleures bottes au monde, ici au Canada. Chaque année, l'entreprise vend plus de 150 modèles dans une vingtaine de pays différents, et plus de la majorité des modèles ROYER sont entièrement confectionnés en sol canadien. Au cours des dernières années, ROYER est ainsi devenu un véritable modèle de réussite d'entreprise manufacturière, audacieuse et novatrice.

SOURCE ROYER

Renseignements: Camille Chenail, [email protected], (514) 554 5722