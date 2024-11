Le Zèbre Jaune invite le grand public à une expérience artistique unique

LONGUEUIL, QC, le 26 nov. 2024 /CNW/ - Le Zèbre Jaune est fier de présenter POUR FILLES DE COULEURS le 6 décembre prochain à 19h au Cégep Champlain, à Saint-Lambert. Une création inspirée des récits et des vécus des femmes qui transmet un texte puissant et empreint de sensibilité, alliant théâtre, poésie, chant, musique et danse.

Synopsis

Âmes et corps marqués par les malheurs et blessures, mais où prennent vie musiques, chants, danses et couleurs. POUR FILLES DE COULEURS est une œuvre d'une durée de 60 minutes, mise en scène et adaptée par Carol Jones à partir du choréopoème de l'auteure Ntozake Shange. Ce spectacle vibrant célèbre la résilience et rend hommage aux femmes ayant survécu à des épisodes de violence, illuminant leur courage porté par l'amour et l'espoir.

Billets disponibles ici : https://bit.ly/4hrIFMr

Période d'échanges

Après la représentation, une discussion sera animée pour explorer les thèmes abordés dans l'œuvre et partager les perspectives des participantes. Le Centre des femmes de Longueuil enrichira cet échange en créant un espace de dialogue et de réflexion autour des enjeux soulevés.

Nous remercions le Centre des femmes de Longueuil, la Table de concertation sur les violences conjugales et les violences sexuelles de l'agglomération de Longueuil (TCVCVS) ainsi que la MRC Marguerite-d'Youville pour leur collaboration dans la réalisation des ateliers de médiation culturelle et du Forum sur les violences.

À propos de Le Zèbre Jaune

Fondé en 2015, Le Zèbre Jaune regroupe des artistes venus d'horizons divers qui se donnent pour mission d'offrir des spectacles théâtraux qui conjuguent rythmique, musique, texte, vidéo et gestuelle dansée. L'organisme aspire à faire découvrir des œuvres inédites et à promouvoir des créations québécoises d'origines diverses, à travers des productions artistiques et des ateliers thérapeutiques adaptés.

