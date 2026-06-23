Le zasocitinib de Takeda a permis l'obtention d'une peau complètement saine dans des proportions significativement supérieures à celle associée au deucravacitinib dans le cadre d'une étude de phase III portant sur le psoriasis, en plus de promettre la redéfinition des attentes à l'égard des options thérapeutiques par voie orale.

Le zasocitinib, à raison d'une prise quotidienne par voie orale, a présenté une supériorité statistique par rapport au deucravacitinib au chapitre de tous les critères d'évaluation principal et secondaires clés dans le cadre d'une étude portant sur le psoriasis en plaques

Plus de 35 % des patients traités par le zasocitinib ont obtenu une peau complètement saine (PASI 100) à la semaine 16, soit un taux de réponse 2,5 fois plus élevé que celui obtenu avec le deucravacitinib

Le profil d'innocuité concordait avec celui observé dans les études précédentes et aucun nouveau problème d'innocuité n'a été détecté

TORONTO, le 23 juin 2026 /CNW/ - Takeda Canada Inc. (« Takeda ») est heureuse d'annoncer les résultats préliminaires positifs de l'étude de phase III multicentrique à répartition aléatoire et à double insu comparant le zasocitinib (TAK-279), un puissant inhibiteur expérimental hautement sélectif de la tyrosine kinase 2 (TYK2) de nouvelle génération à prendre par voie orale, au deucravacitinib chez les adultes atteints de psoriasis en plaques (PsP) modéré à grave.

Dans le cadre de l'étude comparative LATITUDE Atlas (TAK-279-PsO-3004), le zasocitinib a présenté une supériorité statistique par rapport au deucravacitinib au regard du critère d'évaluation principal, à savoir un indice de surface et de gravité du psoriasis (PASI) de 100 à la semaine 16. L'étude a également démontré une supériorité statistique par rapport au deucravacitinib au chapitre de tous les critères d'évaluation secondaires clés, y compris l'obtention d'une réponse PASI 90 et d'un score d'évaluation globale statique par le médecin (sPGA) de 0 à la semaine 16. Le zasocitinib a été généralement bien toléré, présentant un profil d'innocuité et de tolérabilité concordant, et aucun nouveau problème d'innocuité n'a été détecté. L'étude a été menée dans huit pays chez 606 participants, dont 73 patients répartis dans 18 centres au Canada.

Points de vue concernant l'étude comparative directe sur le zasocitinib

« Pour les patients atteints de psoriasis en plaques modéré à grave, l'obtention d'une peau complètement saine demeure un objectif thérapeutique important », a déclaré Linda Stein Gold, M.D., directrice de la recherche clinique en dermatologie à Henry Ford Health et chercheuse principale pour l'étude LATITUDE Atlas. « Les résultats de cette étude comparative directe de phase III sont encourageants, car ils montrent qu'il est possible d'obtenir des taux élevés d'élimination des lésions cutanées en prenant un traitement par voie orale. Compte tenu du fait que l'étude LATITUDE Atlas incluait des patients canadiens, ces constatations sont importantes dans l'évolution du paysage thérapeutique. »

« Ces résultats de phase III renforcent le potentiel du zasocitinib en tant qu'option thérapeutique par voie orale d'intérêt chez les personnes atteintes de psoriasis en plaques modéré à grave », a déclaré Thiago Magalhães, directeur de l'unité d'affaires produits de spécialité chez Takeda Canada. « Nous sommes encouragés par les taux élevés d'élimination des lésions cutanées observés dans le cadre de cette étude et demeurons déterminés à proposer des traitements novateurs qui peuvent aider à répondre aux besoins non satisfaits des patients au Canada. »

Prochaines étapes du programme d'étude comparative directe et de développement sur le zasocitinib dans le traitement du psoriasis

Takeda a l'intention de présenter des données détaillées issues de l'étude comparative directe à l'occasion de congrès médicaux à venir, en s'appuyant sur les résultats marquants des études LATITUDE PsO de phase III (études 3001 et 3002) présentés récemment au congrès annuel de l'American Academy of Dermatology. L'entreprise prévoit de présenter une demande de nouveau médicament à la Food and Drug Administration des États-Unis et à d'autres organismes de réglementation à compter de cet exercice fiscal.

À propos du psoriasis en plaques

Le psoriasis est une maladie inflammatoire chronique à médiation immunitaire survenant lorsque le système immunitaire provoque une inflammation entraînant la multiplication trop rapide des cellules cutanées1. Le psoriasis en plaques, la forme la plus courante de psoriasis, se caractérise par des plaques surélevées de peau rouge, grise ou mauve et couvertes de squames, qui causent de la douleur et des démangeaisons2,3,4. Les plaques psoriasiques peuvent toucher n'importe quelle surface cutanée, mais on les trouve surtout sur le cuir chevelu, le visage, les bras et les coudes, les jambes, les genoux, le torse, les organes génitaux, les ongles et les plis de peau1,5. De nombreuses personnes atteintes de psoriasis présentent des plaques causant des démangeaisons et une sensation de brûlure intenses, qui nuisent aux activités quotidiennes3,4. Les patients déclarent également que leurs symptômes ont des répercussions négatives sur leur santé mentale et leur qualité de vie, ce qui peut les pousser à l'isolement social6. À l'échelle mondiale, environ 64 millions de personnes vivent avec le psoriasis, dont environ 80 à 90 % sont atteintes de psoriasis en plaques7,8.

À propos du zasocitinib (TAK-279)

Le zasocitinib est un inhibiteur expérimental de nouvelle génération à prendre par voie orale, qui est hautement sélectif de la TYK2. Il assure l'inhibition de l'IL-23 durant 24 heures, en plus d'autres principales voies immunitaires à l'origine de différentes maladies9,10. Ce médicament pourrait devenir une des principales options thérapeutiques par voie orale pour les personnes atteintes de psoriasis étant susceptible de permettre l'obtention rapide et durable d'une peau saine et offert sous forme d'un comprimé pratique à prendre une fois par jour. La sélectivité du zasocitinib à la TYK2 est plus d'un million de fois supérieure à celles des autres enzymes JAK, ce qui pourrait maximiser l'inhibition de la TYK2 sans avoir d'incidence sur la signalisation de la JAK1, de la JAK2 et de la JAK3, selon des données obtenues in vitro9,11. Takeda évalue actuellement l'innocuité et l'efficacité du zasocitinib dans le cadre d'une étude comparative directe avec le deucravacitinib auprès de patients atteints de psoriasis en plaques ainsi qu'auprès de patients atteints de rhumatisme psoriasique dans le cadre d'études de phase III12,13,14. De plus, des études de phase II sont en cours sur la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse, le vitiligo et l'hidradénite suppurée15,16,17,18. Le zasocitinib est un composé expérimental dont l'utilisation n'a été approuvée par aucun organisme de réglementation.

À propos de l'étude LATITUDE Atlas

L'étude LATITUDE Atlas (NCT06973291/TAK-279-PsO-3004) est une étude de phase III multicentrique à répartition aléatoire et à double insu visant à évaluer l'efficacité, l'innocuité et la tolérabilité du zasocitinib par rapport au deucravacitinib chez les adultes atteints de psoriasis en plaques modéré à grave12. Au total, 606 participants ont été inscrits à l'étude et ont reçu 30 mg de zasocitinib une fois par jour ou 6 mg de deucravacitinib une fois par jour jusqu'à la semaine 1612. Les participants ont fait partie de l'étude pendant une période maximale de 25 semaines, ce qui comprenait une période de sélection d'une durée maximale de 35 jours, une période de traitement de 16 semaines et une période de suivi de l'innocuité de 4 semaines. Le critère d'évaluation principal était le pourcentage de participants ayant obtenu une réponse PASI 100 à la semaine 1612.

À propos des inhibiteurs de la tyrosine kinase 2 (TYK2)

La TYK2 est une enzyme intracellulaire membre de la famille de protéines Janus kinase (JAK)11,19,20. Toutefois, la TYK2 se distingue de la JAK1, la JAK2 et la JAK3 en ce qu'elle régule principalement les réponses immunitaires, tandis que la JAK1, la JAK2 et la JAK3 régulent des processus biologiques plus vastes11,21,22. La TYK2 assure la médiation de l'IL-23 et d'autres voies de signalisation immunitaires et inflammatoires qui jouent un rôle fondamental dans la survenue du psoriasis, du rhumatisme psoriasique et d'autres maladies inflammatoires à médiation immunitaire21. L'inhibition allostérique hautement sélective de la TYK2, dont l'effet inhibiteur sur la JAK1, la JAK2 et la JAK3 est faible, pourrait représenter une approche thérapeutique prometteuse ciblant l'inflammation à médiation immunitaire, tout en évitant potentiellement les risques associés à l'inhibition d'autres membres de la famille des protéines JAK22.

À propos de Takeda Canada Inc.

Takeda Canada Inc. est la filiale canadienne de Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK), un chef de file mondial dans le secteur biopharmaceutique, fondé sur des valeurs et spécialisé en recherche et développement, dont le siège social est au Japon. Nous sommes déterminés à découvrir et à offrir des traitements susceptibles de transformer la vie des patients. Nous sommes guidés par notre engagement envers les patients, nos employés et la planète. Takeda concentre ses efforts de recherche et développement dans quatre domaines thérapeutiques : l'oncologie, les maladies génétiques et hématologiques rares, les neurosciences et la gastroentérologie. Nous effectuons aussi des investissements ciblés pour la recherche et le développement dans les traitements dérivés du plasma et les vaccins. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments des plus novateurs qui contribuent à faire la différence dans la vie des patients, en repoussant les limites des nouvelles options thérapeutiques et en tirant profit de notre moteur de R et D collaboratif et de nos capacités pour créer une solide gamme de produits combinant plusieurs modalités de traitement. Nos employés sont déterminés à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires dans le secteur de la santé dans environ 80 pays et régions. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://www.takeda.com/fr-ca.

Avis important

Aux fins du présent avis, le terme « communiqué de presse » désigne le présent document, toute présentation orale, toute séance de questions-réponses et tout matériel écrit ou oral discuté ou distribué par Takeda Pharmaceutical Company Limited (« Takeda ») ayant trait au présent communiqué. Le présent communiqué (y compris tout compte-rendu oral et toute séance de questions et réponses en connexion avec ce dernier) n'est pas censé constituer, représenter ou faire partie et ne constitue, ni ne représente ni ne fait partie d'une quelconque offre, invitation ou sollicitation d'offre d'achat, d'acquisition, de souscription, d'échange, de vente ou de cession de valeurs mobilières ou de la sollicitation d'un vote ou d'une approbation dans une juridiction quelconque. Aucune action ou autre valeur mobilière n'est offerte au public par le biais de ce communiqué. Aucune offre de valeurs mobilières ne sera faite aux États-Unis, sauf dans le cas d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, et ses amendements, ou d'une dispense de celle-ci. Le présent communiqué de presse (ainsi que les autres informations qui pourront être fournies au destinataire) est fourni à condition qu'il soit utilisé par le destinataire uniquement à des fins d'information (et non en vue de l'évaluation d'un investissement, d'une acquisition, d'une cession ou de toute autre transaction). Tout manquement à ces restrictions pourra constituer une violation des lois applicables sur les valeurs mobilières.

Les sociétés dans lesquelles Takeda possède, directement ou indirectement, des investissements sont des entités distinctes. Dans le présent communiqué, « Takeda » est parfois utilisé pour plus de facilité pour faire référence à Takeda et à ses filiales en général. De même, les termes « nous », « nos » et « notre » sont également utilisés en référence aux filiales en général ou à ceux qui travaillent pour elles. Ces expressions sont également utilisées lorsqu'il n'est pas nécessaire d'identifier la ou les société(s) donnée(s).

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué et tout matériel distribué connexe sont susceptibles de contenir des déclarations prévisionnelles, des croyances ou opinions concernant l'activité future, la position future et les résultats des opérations de Takeda, y compris des estimations, les prévisions, les cibles et plans relatifs à Takeda. Sans limitation, les déclarations prévisionnelles comprennent souvent des termes tels que « vise », « envisage », « pense », « espère », « continue », « s'attend à », « aspire à », « a l'intention de », « fera », « pourrait », « devrait », « ferait », « anticipe », « estime », « projette », « prévoit » ou « entrevoit des perspectives », ou des expressions similaires ou contraires. Ces déclarations prévisionnelles sont fondées sur des hypothèses au sujet de nombreux facteurs importants, y compris les suivants, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux énoncés ou suggérés par les déclarations prévisionnelles : les circonstances économiques entourant les activités mondiales de Takeda, y compris la situation économique générale au Japon et aux États-Unis, ainsi que les relations commerciales internationales; les pressions concurrentielles et les développements; les changements aux lois et règlements applicables, y compris en matière de taxation, de droits de douane et d'autres règles concernant le commerce; les défis inhérents au développement de nouveaux produits, dont l'incertitude quant à la réussite clinique et aux décisions des organismes de réglementation et au moment où elles sont prises; l'incertitude quant à la réussite commerciale des produits nouveaux et existants; les difficultés ou les retards de fabrication; les fluctuations des taux d'intérêt et de change; les allégations ou préoccupations relatives à l'innocuité ou à l'efficacité des produits commercialisés ou des produits candidats; l'impact des crises sanitaires, comme la nouvelle pandémie de coronavirus; le succès de nos efforts en matière de durabilité de l'environnement, qui nous permettent de réduire nos émissions de gaz à effet de serre ou d'atteindre nos autres objectifs environnementaux; la mesure dans laquelle nos efforts visant à accroître l'efficacité, la productivité ou la réduction des coûts, tels que l'intégration des technologies numériques, y compris l'intelligence artificielle, dans nos activités ou d'autres initiatives visant à restructurer nos opérations, permettront de récolter les avantages escomptés; et d'autres facteurs identifiés dans le plus récent rapport annuel de Takeda sur le formulaire 20-F et les autres rapports de Takeda déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, disponibles sur le site Web de Takeda à https://www.takeda.com/investors/sec-filings-and-security-reports/ ou à www.sec.gov. Takeda ne s'engage à mettre à jour aucune des déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse ou toute autre déclaration prévisionnelle qu'elle peut faire, sauf si la Loi ou une règle liée aux bourses de valeurs mobilières l'exige. Les performances historiques ne constituent pas un indicateur des résultats futurs, et les résultats et les énoncés de Takeda indiqués dans ce communiqué de presse ne sont pas nécessairement indicatifs, et ne constituent pas une estimation, une prévision, une garantie, ni une projection des résultats futurs de Takeda.

Information médicale

Ce communiqué de presse contient de l'information sur des produits qui ne sont peut-être pas accessibles dans tous les pays ou qui peuvent l'être sous des marques de commerce différentes, pour des indications différentes, à des doses différentes ou à des concentrations différentes. Rien dans les présentes ne doit être considéré comme une sollicitation, une promotion ou une annonce pour un médicament sur ordonnance, y compris ceux qui sont en cours de développement.

Ce communiqué inclut également l'évolution de l'information scientifique qui n'a pas encore été examinée par Santé Canada, car la sécurité et l'efficacité du zasocitinib (TAK-279) font encore l'objet d'une enquête. En l'absence d'autorisation de mise en marché de Santé Canada, Takeda ne recommande pas l'utilisation du zasocitinib (TAK-279) en dehors d'une étude clinique autorisée par Santé Canada.

Références

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2 Gkini MA, Nakamura M, Alexis AF, et al. Psoriasis in People With Skin of Color: An Evidence-Based Update. Int J Dermatol. 2025;64(4):667-677. doi:10.1111/ijd.17651. Consulté en juin 2026.

3 Taliercio VL, Snyder AM, Webber LB, et al. The Disruptiveness of Itchiness from Psoriasis: A Qualitative Study of the Impact of a Single Symptom on Quality of Life. J Clin Aesthet Dermatol. 2021;14(6):42-48. Consulté en juin 2026.

4 Snyder AM, Taliercio VL, Webber LB, et al. The Role of Pain in the Lives of Patients with Psoriasis: A Qualitative Study on an Inadequately Addressed Symptom. J Psoriasis Psoriatic Arthritis. 2022;7(1):29-34. doi:10.1177/24755303211066928. Consulté en juin 2026.

5 Dopytalska K, Sobolewski P, Błaszczak A, Szymańska E, Walecka I. Psoriasis in Special Localizations. Reumatologia. 2018;56(6):392-398. doi:10.5114/reum.2018.80718. Consulté en juin 2026.

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7 AIQassimi S, AIBrashdi S, Galadari H, Hashim MJ. Global Burden of Psoriasis - Comparison of Regional and Global Epidemiology, 1990 to 2017. Int J Dermatol. 2020;59(5):566-571. doi: 10.llll/ijd.14864. Consulté en juin 2026.

8 Mehta S, Sathe NC. Plaque Psoriasis. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 14 septembre 2025. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430879/.

9 Mehrotra S, Sano Y, Halkowycz P, et al. Pharmacological Characterization of Zasocitinib (TAK-279): An Oral, Highly Selective and Potent Allosteric TYK2 Inhibitor. 26 mai 2025. J Invest Dermatol. 2025 May 27:S0022-202X(25)00531-7. doi:10.1016/j.jid.2025.05.014. Consulté en juin 2026.

10 Shang L, et al. TYK2 in immune responses and treatment of psoriasis. J Inflamm Res. 2022;15:5373-5385. 2022 Sep 16. doi:10.2147/JIR.S380686. Consulté en juin 2026.

11 Leit S, Greenwood J, Carriero S, et al. Discovery of a Potent and Selective Tyrosine Kinase 2 Inhibitor: TAK-279. J Medicinal Chemistry.2023;66(15):10473-10496.doi.org/10.1021/acs.jmedchem.3c00600. Consulté en juin 2026.

12 A Study Comparing Zasocitinib (TAK-279) With Deucravacitinib in Adults With Plaque Psoriasis. ClinicalTrials.gov : NCT06973291. Dernière mise à jour le 1er mai 2026. Consulté en juin 2026. https://clinicaltrials.gov/study/NCT06973291

13 Study of Zasocitinib in Adults With Psoriatic Arthritis Who Have Not Taken Biologic Medicines. ClinicalTrials.gov : NCT06671483. Dernière mise à jour le 9 mars 2026. Consulté en juin 2026. https://clinicaltrials.gov/study/NCT06671483.

14 A Study of Zasocitinib in Adults With Psoriatic Arthritis Who Have or Have Not Been Treated With Biologic Medicines. ClinicalTrials.gov : NCT06671496. Dernière mise à jour le 9 mars 2026. Consulté en juin 2026. https://clinicaltrials.gov/study/NCT06671496.

15 A Study on the Safety of TAK-279 and Whether it Can Reduce Inflammation in the Bowel of Participants With Moderately to Severely Active Crohn's Disease. ClinicalTrials.gov : NCT06233461. Dernière mise à jour le 11 février 2026. Consulté en juin 2026. https://clinicaltrials.gov/study/NCT06233461.

16 A Study on the Safety of TAK-279 and Whether it Can Reduce Inflammation in the Bowel of Participants With Moderately to Severely Active Ulcerative Colitis. ClinicalTrials.gov : NCT06254950. Dernière mise à jour le 13 mars 2026. Consulté en juin 2026. https://www.clinicaltrials.gov/study/NCT06254950.

17 A Study of Zasocitinib in Adults With Nonsegmental Vitiligo. ClinicalTrials.gov : NCT07108283. Dernière mise à jour le 13 mars 2026. Consulté en juin 2026. https://clinicaltrials.gov/study/NCT07108283.

18 Présentation de Takeda. Résultats du premier trimestre de l'exercice 2025. Accessible à l'adresse : https://assets-dam.takeda.com/image/upload/v1753839858/Global/Investor/Financial-Results/FY2025/Q1/qr2025_q1_p01_en.pdf. Consulté en juin 2026.

19 Muromoto R, Oritani K, Matsuda T. Current Understanding of the Role of Tyrosine Kinase 2 Signaling in Immune Responses. World J Biol Chem. 2022;13(1):1-14. doi:10.4331/wjbc.v13.i1.1. Consulté en juin 2026.

20 Danese S, Peyrin-Biroulet L. Selective Tyrosine Kinase 2 Inhibition for Treatment of Inflammatory Bowel Disease: New Hope on the Rise. Inflamm Bowel Dis. 2021;27(12):2023-2030. doi: 10.1093/ibd/izab135. Consulté en juin 2026.

21 Rusiñol L, Puig L. Tyk2 Targeting in Immune-Mediated Inflammatory Diseases. Int J Mol Sci. 2023;24(4):3391. Publié le 8 février 2023. doi:10.3390/ijms24043391. Consulté en juin 2026.

22 Krueger JG, McInnes IB, Blauvelt A. Tyrosine Kinase 2 and Janus Kinase‒Signal Transducer and Activator of Transcription Signaling and Inhibition in Plaque Psoriasis. J Am Acad Dermatol. 2022;86(1):148-157. doi:10.1016/j.jaad.2021.06.869. Consulté en juin 2026.

SOURCE Takeda Canada, Inc.

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