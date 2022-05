RICHMOND HILL, ON, le 25 mai 2022 /CNW/ - Le Volvo XC40 Recharge, le tout premier véhicule entièrement électrique du constructeur automobile suédois, est nommé Véhicule utilitaire vert de l'année par l'Association des Journalistes Automobile du Canada (AJAC).

Les experts de l'AJAC reconnaissent les avancées rapides dans l'industrie en vue d'un avenir électrique. Ils évaluent les véhicules tout au long de l'année, et ce, en fonction des conditions réelles au Canada, pour aider les consommateurs et les acheteurs écolos à mieux comprendre toutes les options qui s'offrent à eux et l'ensemble des facteurs à prendre en compte au moment de prendre le virage électrique.

Les modèles admissibles au titre Véhicule utilitaire vert de l'année de l'AJAC ont été évalués selon des caractéristiques comme le temps de recharge, l'autonomie, la dynamique, l'importance sur le marché et la valeur globale. L'ensemble des efforts en matière de développement durable du constructeur automobile a également été un facteur décisif dans l'octroi du titre de Véhicule utilitaire vert de l'année.

Muni de deux moteurs électriques, un à l'avant et un sur l'essieu arrière, le XC40 Recharge est doté d'une batterie de 78 kWh dont la recharge rapide permet de passer de 10 % à 80 % en environ 33 minutes. Son groupe motopropulseur à transmission intégrale et à zéro émission d'échappement affiche une puissance de jusqu'à 402 chevaux et une capacité de remorquage de 486 livres. De plus, ce modèle propose une accélération de 0 à 100 km/h en environ 4,9 secondes et une autonomie de jusqu'à 359 kilomètres par charge. L'Assistant Google, Google Maps et Google Play y sont entièrement intégrés pour former un environnement connecté offrant une expérience de conduite des plus aisées.

« Chez Volvo, affirme Matt Girgis, directeur général de Volvo Car Canada ltée, le développement durable est tout aussi important que la sécurité. Le fait que le XC40 Recharge a remporté le titre de Véhicule utilitaire vert de l'année de l'AJAC vient valider que nous sommes sur la bonne voie. Aussi, tout récemment, le XC40 a reçu un prix TOP SAFETY PICK+, ce qui fait de Volvo le constructeur automobile le plus primé. Voilà ce qui met bien en lumière notre engagement envers la sécurité qui va de pair avec notre promesse en matière de développement durable. »

Dans le cadre du parcours de Volvo Cars vers l'électrification et un avenir zéro émission, le constructeur automobile a comme objectif que la moitié de ses ventes à l'échelle mondiale soient de véhicules entièrement électriques et que l'autre moitié soient de véhicules hybrides d'ici 2050. Par ailleurs, il s'engage à devenir une société automobile offrant exclusivement des véhicules électriques d'ici 2030.

Mais le plan climatique de Volvo Cars ne se limite pas à éliminer les émissions d'échappement. Il va encore plus loin en ciblant les émissions de carbone de son réseau de fabrication, de ses autres activités et de sa chaîne logistique. Volvo Cars fera également un meilleur usage des ressources précieuses et abaissera son empreinte carbone en adoptant l'économie circulaire. D'ici 2050, Volvo Cars vise à ce que la moitié des ventes soient de véhicules électriques et que la moitié des ventes se fassent en ligne. La société vise également à réduire de 40 % les émissions de dioxyde de carbone liées au cycle de vie des produits.

Pour en apprendre plus sur l'approche de Volvo Cars en matière de durabilité de l'environnement, rendez-vous au www.volvocars.com/fr-ca/v/sustainability

Pour en savoir plus sur le XC40 Recharge et les autres modèles hybrides et électriques de Volvo, rendez-vous au www.volvocars.com/fr-ca

À propos de Volvo Car Canada ltée

Volvo Car Canada ltée (VCCL) est une filiale de Volvo Car Group de Göteborg en Suède. VCCL fournit un soutien en matière de marketing, de ventes, de pièces, de service, de technologies et de formation aux 38 concessionnaires automobiles Volvo du Canada. Pour en savoir plus, consultez le site Web médiatique de Volvo Cars Canada au www.media.volvocars.com/ca/fr-ca

À propos de l'Association des Journalistes Automobile du Canada (AJAC)

L'Association des Journalistes Automobile du Canada (AJAC) est une association de journalistes, de rédacteurs et de photographes professionnels, et d'entreprises membres dont le travail se concentre sur les automobiles et l'industrie de l'automobile canadienne. Collectivement, ses principaux objectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme en ce qui a trait au journalisme automobile au Canada. L'AJAC veille à ce que le reportage concernant les automobiles et les enjeux connexes se fasse de façon éthique et factuelle pour les consommateurs au Canada. Pour y arriver, elle s'appuie sur le travail de ses membres, les bancs d'essai et les événements d'évaluations de l'AJAC, les prix Voiture canadienne de l'année et Véhicule utilitaire de l'année, les Prix d'innovation et l'événement EcoRun.

