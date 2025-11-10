WUXI, Chine, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Le Wuxi Xishan Golden Autumn Investment and Cooperation Symposium 2025 s'est tenu le 8 novembre sous le thème « Infinite Opportunities with Xishan ». L'événement a réuni plus de 200 chefs d'entreprise, des experts universitaires et des représentants institutionnels du monde entier. Grâce à la signature de projets, à des annonces de partenariats et à des activités connexes, le symposium a mis en lumière le climat d'investissement favorable et le fort potentiel de croissance de Xishan, ce qui donne un nouvel élan au développement économique continu du district.

Lancé en septembre, le mois de la promotion des investissements de l'automne d'or de Wuxi Xishan a mené à l'établissement de nouveaux partenariats commerciaux grâce à des événements de promotion des investissements, à des échanges industriels et à des séances de jumelage d'entreprises, ce qui a continué de stimuler la croissance dans l'ensemble de l'économie locale.

Au cours du symposium, 91 projets clés ont été signés, couvrant la fabrication de pointe, l'innovation technologique, l'investissement étranger, l'agriculture et les finances. Parmi celles-ci, une installation de recherche et développement et de fabrication de boîtes d'engrenages d'éoliennes capable de produire 1 000 unités de haute précision de 10 MW par année renforcera le groupe d'équipements avancés de Xishan. Trois autres projets nationaux - une installation de fabrication intelligente pour les composants d'équipements d'énergie renouvelable et de fusion nucléaire, le siège social de FanRuan Software et l'installation de recherche et développement; et un site de production de masse pour l'équipement et les matériaux de traitement de pointe renforcera davantage la base industrielle et la compétitivité du district.

En plus des signatures sur place, le symposium a présenté plusieurs initiatives de collaboration majeures, y compris l'usine intelligente mondiale de JD.com pour ses robots Wolf Pack et l'installation de recherche et développement et de fabrication de Songci Electromechanical pour les équipements d'énergie renouvelable et de semiconducteurs de prochaine génération, Les deux contribueront à la construction d'un cadre industriel moderne à Xishan.

Lors du symposium, le district de Xishan, en partenariat avec Cushman & Wakefield, a publié le livre blanc 2025 sur l'environnement d'investissement de Wuxi Xishan et a reconnu les six premiers lauréats de ses prix des « meilleurs partenaires ». Le gouvernement du district de Xishan a également annoncé le lancement d'un nouveau cadre de collaboration interrégionale avec les quatre principaux centres d'innovation de Wuxi.

