Le W Montréal s'associe à Hennessy pour présenter Sound Box Par Hennessy, une expérience immersive centrée sur la musique.

Située à l'intérieur du W Montréal, la Sound Box célèbre la relation de longue date entre Hennessy et le hip-hop.

MONTRÉAL, le 15 nov. 2022 /CNW Telbec/ - En cette période des Fêtes, découvrez la véritable définition d'un son immersif.

Sound Box Par Hennessy et W Montréal (Groupe CNW/W Hotel)

En partenariat avec le célèbre distillateur français Hennessy, le W Montréal est fier de présenter la Sound Box, un concept immersif unique en son genre qui célèbre la longue relation entre Hennessy et le hip-hop. Jusqu'à mars 2023, Sound Box invite des groupes de 6 personnes à déguster une sélection de cocktails à base de cognac, dont le X.O. de la maison Hennessy, tout en se laissant séduire par le confort privé du lounge et la collection de 33 tours axée sur les icônes du hip-hop.

« Hennessy et le hip-hop entretiennent une relation depuis bien longtemps et nous sommes fiers de la mettre en valeur et ce d'une manière sensorielle », a déclaré Alexandre Tessier, directeur des ventes et du marketing au W Montréal. « Notre équipe est motivée par le souhait de livrer une expérience mémorable et hors du commun, et nous sommes persuadés que cette collaboration y contribuera. Tout le plaisir est pour nous, de faire découvrir à nos invités une expérience aussi unique que celle-ci ».

Que ce soit pour un rassemblement intime pendant le temps des fêtes ou pour un événement corporatif unique, l'expérience immersive et raffinée signée Sound Box saura captiver les invités ainsi que les visiteurs du W Montréal (tous les invités séjournant dans des suites WOW et EWOW peuvent profiter d'un accès gratuit pour deux personnes). Pour les réservations, veuillez visiter OpenTable.

Aperçu de la Sound Box par Hennessy:

Lieu: W Montréal, 901 Square Victoria, Montreal , H2Z 1R1





W Montréal, 901 Square Victoria, , H2Z 1R1 Date: Novembre 2022 - 31 mars 2023





Novembre 2022 - 31 mars 2023 Tarif: CAD 95$/personne, les invités séjournant au W Montréal en suites WOW et EWOW peuvent profiter d'un accès gratuit pour deux personnes.





CAD 95$/personne, les invités séjournant au W Montréal en suites WOW et EWOW peuvent profiter d'un accès gratuit pour deux personnes. Prenez place. Savourez. Vibrez.

Pour plus d'information sur le W Montréal ou sur la collaboration avec Hennessy, visitez wmontrealhotel.com. Hennessy vous invite à profiter de votre expérience de manière responsable. L'expérience Sound Box s'adresse à une clientèle de 18 ans et plus.

À propos du W Montréal

Entrez dans l'univers du W Montréal, un monde qui défie votre façon de jouer et qui amplifie votre soif de vivre. W Montréal occupe un endroit unique, avec un pied ancré dans le quartier historique du Vieux-Montréal et l'autre tapant au rythme du centre-ville. L'établissement offre 152 chambres et suites luxueuses décorées par des icônes, matériaux et textures colorés inspirés du paysage urbain montréalais. Ses espaces de vie viennent tout juste d'être complètement transformés, avec une nouvelle injection d'énergie propre à la chaîne mondiale W. Sa pièce centrale, Le Vivoir, est un espace de coworking conçu pour amplifier la concentration et la créativité de jour. Le soir, celui-ci se renouvelle en bar déployant fièrement sa culture du cocktail/mocktail pour favoriser les connexions. W Montréal invite ses invités et sa communauté à venir vibrer au rythme de ses activations EN DIRECT. Ses prestations de DJ et ses concerts intimes présentant des artistes locaux vous transporteront et vous inspireront. Son restaurant Tbsp., proposant une cuisine du marché d'inspiration italienne, célèbre pleinement les produits issus de l'agriculture québécoise et durable. Faites partie de l'expérience et réservez au www.wmontrealhotel.com.

À propos de Hennessy

Leader dans la catégorie Cognac, la Maison Hennessy rayonne dans le monde entier par son savoir-faire d'exception depuis plus de 250 ans. Bâtie sur l'esprit de conquête du fondateur Richard Hennessy, la marque est présente dans plus de 160 pays. Implanté au cœur de la Charente, Hennessy est également un pilier incontournable de l'économie régionale. Le succès et la longévité de la Maison s'enracinent dans l'excellence de ses cognacs, dont chacun est né d'un processus unique de transmission de savoir-faire de génération en génération.

SOURCE W Hotel

Renseignements: Requêtes médiatiques : Sameli Valina, Responsable RP, 1Milk2Sugars Communications, [email protected]; Requêtes commerciales : Alexandre Tessier, Directeur des Ventes et Marketing, W Montréal, [email protected]