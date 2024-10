TASHKENT, Ouzbékistan, 30 septembre 2024 /CNW/ - Le 26 septembre, SOUEAST a organisé la cérémonie de lancement de la marque mondiale 2024 à Tashkent, en Ouzbékistan. Au cours de l'événement, SOUEAST a dévoilé pour la première fois son VUS intelligent urbain de classe C, le S07, à un public mondial et a annoncé le début des préventes en Ouzbékistan.

Le SOUEAST S07 offre des options de 5 places et de 7 places, en mettant l'accent sur la conception tendance et la technologie intelligente, dans le but d'offrir une expérience de voyage confortable et tendance aux jeunes. Il s'articule autour de l'inspiration en direct, qui aide les utilisateurs à découvrir leur caractère unique dans la vie urbaine.

La conception futuriste crée une esthétique inspirée

La fusion de la mode avant-gardiste et de la technologie futuriste inspire la conception du SOUEAST S07. Il mesure 4724 mm de longueur, 1900 mm de largeur et 1720 mm de hauteur, avec un empattement de 2720 mm. Le véhicule offre une sélection de sept couleurs extérieures inspirées de la nature. Tous les modèles sont équipés d'une grille numérique Starry de haute qualité à l'avant, de bandes lumineuses avant et arrière continues à DEL.

À l'intérieur, le S07 est doté d'un toit ouvrant panoramique de 62 pouces pour l'observation des étoiles, de panneaux flottants, de pédales de bienvenue et de lumières de bienvenue, créant ainsi une ambiance futuriste.

La technologie permet d'avoir une cabine confortable

La rangée avant du S07 est équipée de deux écrans à double liaison de 12,3 pouces, intégrant le panneau de bord et l'écran de commande central.

L'intérieur est également doté d'un système de contrôle climatique à 3 zones, avec une commande à écran tactile de 9 pouces pour les utilisateurs de la deuxième rangée, assurant un confort personnalisé pour chaque occupant. Le S07 est également équipé d'un éclairage ambiant multicouche et l'effet sonore immersif 8-SONY peut améliorer l'atmosphère de l'habitacle. Les sièges sont doux et confortables, le siège du conducteur offrant un réglage électrique à 6 directions et une fonction de mémoire.

La conduite intelligente facilite les déplacements

En ce qui concerne le contrôle de la conduite, la fonction de démarrage à distance donne aux propriétaires le plein contrôle du véhicule pour des raisons de commodité au quotidien. L'imagerie HD à 360° et le châssis transparent à 180° offrent une vue complète du véhicule, aidant les utilisateurs à conduire en toute sécurité, tandis que la version FWD du S07 est alimentée par la puce Qualcomm Snapdragon, assurant une réponse rapide du système.

En termes de puissance, le S07 est doté d'une combinaison de puissance 1,6 TD + 7 DCT pour une puissance de sortie efficace et un déplacement en douceur.

Le lancement mondial du S07 a insufflé une nouvelle vitalité et une nouvelle inspiration sur le marché mondial de l'automobile. Grâce à sa qualité exceptionnelle et à son expérience de conduite inégalée, SOUEAST est sur le point de devenir le choix idéal pour les consommateurs du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2518528/image_5011064_26730285.jpg

SOURCE SOUEAST

PERSONNE-RESSOURCE : Frida Fu, [email protected], +86-18109630421