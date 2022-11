BAODING, Chine, 21 novembre 2022 /CNW/ - Le 14 novembre, l'essai de WEY Coffee 01 de GMW a été révélé aux médias en Europe, déclenchant ainsi une vague d'expériences de véhicules intelligents à énergie nouvelle.

Des journalistes des médias les plus éminents d'Europe tels que STERN.de, Auto-illustrierte, AUTONOTIZEN et ACS AUTO ont participé à l'essai. Ils ont testé le véhicule sur les autoroutes et les routes de campagne.

Le VUS hybride WEY Coffee 01 de GWM suscite des éloges

WEY Coffee 01, le premier VUS de GWM lancé en Europe, adopte la toute dernière technologie hybride et la plateforme intelligente de GWM. Au cours des essais, son excellente performance et son expérience intelligente avancée ont suscité de nombreux commentaires positifs de la part des journalistes.

STERN.de, un site Web d'actualités renommé, a commenté que WEY Coffee 01 est un VUS de voyage agréable et relaxant.

Sur le marché européen, WEY Coffee 01, équipé de la technologie hybride GWM, offre plus d'avantages en ce qui a trait aux excellentes performances et a la haute efficacité. Le modèle adopte un turbomoteur de 2,0 L et 2 moteurs électriques à haute performance, ce qui permet d'ajuster automatiquement la puissance de sortie en fonction des habitudes et des modes de conduite des utilisateurs.

« Le groupe motopropulseur de WEY Coffee 01 est formidable. Le moteur électrique, la transmission et le moteur interagissent bien. Il n'y a pas eu de bosses ni de coupures de courant. Lorsque nous accélérons, nous avons l'impression d'être dans une voiture électrique. Nous ne sentons pas les bosses ni les coupures de courant », a remarqué auto-illustrierte, un célèbre magazine automobile.

WEY Coffee 01 est équipé de nombreuses configurations intelligentes, permettant aux conducteurs de l'essai de ressentir la commodité et la sécurité offertes par la technologie de pointe. « Vous obtenez le maximum de technologie pour le prix », a déclaré Markus Rutishauser, journaliste d'ACS AUTO, un journaliste du média automobile spécialisé ACS AUTO, après un essai routier.

Basées sur la plateforme intelligente GWM, les fonctionnalités technologiques de WEY Coffee 01, telles que la voix intelligente et l'écran à visualisation tête haute (HUD) en réalité augmentée (AR-HUD), démontrent la technologie la plus avancée aux participants à l'essai.

AUTONOTIZEN, un média professionnel spécialisé dans la critique automobile, a commenté : « L'AR-HUD standard de WEY Coffee 01 peut donner des directives claires dans le trafic intense de la capitale portugaise. Ses flèches mobiles indiquent clairement la bonne sortie au rond-point. C'est mieux que l'écran des modèles actuels de VW. »

WEY Coffee 01 (pour le marché européen) est également équipé de multiples systèmes intelligents de guidage routier, dont le système d'avertissement sur l'angle mort (BSW) et le maintien actif dans sa voie (ALC). Lorsque les conducteurs sont sur le point de dépasser ou de changer de voie, BSW peut aider à éviter les collisions dans les angles morts et offrir une expérience de conduite sécuritaire et relaxante. En septembre 2022, le modèle a obtenu un taux de réussite de 94 % à l'essai des DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ de l'Euro NCAP.

Après l'essai, l'équipe GWM Europe a communiqué avec les journalistes pour obtenir plus de suggestions sur le véhicule. Dans un atelier, Henry Meng, président de GWM Europe, a déclaré : « Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles technologies qui peuvent être appliquées individuellement à nos différentes marques. »

À l'avenir, GWM prévoit de construire davantage de nouveaux modèles énergétiques basés sur une technologie hybride et une plateforme intelligente, proposant aux clients des expériences de conduite plus intelligentes et de haute qualité dans le monde entier.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1951732/GWM_Hybrid_SUV_WEY_Coffee_01_Earns_Praise.mp4

