À partir de 570 000 RMB, le HiPhi X fait partie du segment des véhicules électriques haut de gamme, qui est défini par un prix de vente supérieur à 500 000 RMB. Pour le mois de septembre, les ventes de HiPhi X ont augmenté de 36,7 % pour atteindre 641 unités, surpassant celles du Porsche Taycan, lequel a été vendu à 585 unités. Cette augmentation des ventes a fait de HiPhi X le véhicule électrique de luxe le plus populaire au pays. Le Hongqi EHS-9 s'est classé au troisième rang avec 390 unités, suivi des 319 unités de l'EQC de Mercedes-Benz et des 79 unités de l'Audi e-tron.

En général, 1,582 million de véhicules de tourisme ont été vendus sur le marché intérieur, une augmentation de 9,1 % par rapport à août. Les véhicules électriques ont contribué le plus à la croissance, avec une augmentation de 33,2 % par rapport au mois précédent pour atteindre 334 000 unités. Les chiffres montrent également que les consommateurs préfèrent de plus en plus l'électrification aux moteurs à combustion interne.

Le fondateur et chef de la direction de Human Horizons, Ding Lei, a déclaré à propos des derniers résultats : « C'est merveilleux de voir l'enthousiasme continu du marché pour notre HiPhi X. Grâce à une communauté d'utilisateurs à l'échelle nationale, Human Horizons s'engage à offrir une expérience tout à fait unique à ses précieux clients. C'est aussi un honneur d'être le premier véhicule électrique de luxe chinois à se hisser en tête du classement. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé à ce voyage et nous nous attendons à ce que cela s'améliore encore à l'avenir. »

Depuis le début des livraisons du HiPhi X en mai, le véhicule a maintenu une forte croissance d'un mois sur l'autre, avec plus de 2000 véhicules au total vendus à l'échelle nationale. Avec quatre niveaux de finition différents en vente, y compris le Performance, le Luxury, le Flagship à six places de même que la version ultra-luxueuse à 4 places lancée en août et vendue à 800 000 RMB, le HiPhi X s'est taillé une place de choix en Chine.

Le HiPhi X a établi une nouvelle norme pour les véhicules électriques haut de gamme dans le monde et témoigne des capacités de pointe de la Chine en matière de conception, d'ingénierie et de fabrication de véhicules. Équipé de technologies de pointe permettant une expérience de conduite et de divertissement de qualité supérieure, le véhicule offre également des fonctions de luxe pour créer un tout nouveau segment d'automobile, TECHLUXE®. Un autre aspect unique du HiPhi X est que les utilisateurs peuvent également jouer un rôle actif dans l'évolution de la voiture grâce au principe de « valeur définie par la co-création » de Human Horizons, qui permet aux propriétaires de voiture de partager leurs idées de personnalisation dans la communauté d'utilisateurs.

À propos de HiPhi

HiPhi est une marque haut de gamme créée par Human Horizons et améliorée par ses utilisateurs. Le HiPhi X est un véhicule électrique (VE) de construction hybride légère en acier et en aluminium avec des cuirs végétaliens durables et des matériaux recyclables qui ajoutent à la longévité des VE de Human Horizons.

À propos de Human Horizons

La renommée de Human Horizons repose sur la recherche et le développement dans les technologies de mobilité intelligente innovantes et de pointe ainsi que sur l'industrialisation des véhicules intelligents du futur. En outre, Human Horizons met au point des technologies pour le transport intelligent et contribue au développement de villes intelligentes qui redéfinissent la mobilité des humains.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés qui peuvent constituer des « énoncés prospectifs ». Ces énoncés prospectifs peuvent être identifiés par des termes comme « devrait », « s'attend », « prévoit », « vise à », « à venir », « a l'intention de », « planifie », « croit », « estime », « pourrait », et d'autres expressions semblables. Les énoncés qui ne sont pas des faits historiques, y compris les énoncés sur les croyances, les plans et les attentes de Human Horizons, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comportent des incertitudes et risques inhérents. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui figurent dans tout énoncé prospectif, y compris les suivants : Les stratégies, les développements des affaires futurs, la situation financière et les résultats opérationnels de Human Horizons; les antécédents d'exploitation limités de Human Horizons; les risques associés aux véhicules électriques; la capacité de Human Horizons de concevoir, de fabriquer et de livrer des véhicules de grande qualité et attrayants aux clients dans les délais prévus et à grande échelle; la capacité de Human Horizons de développer la fabrication dans son usine en coentreprise; les défauts de produit ou tout autre défaut de fonctionnement des véhicules; la capacité de Human Horizons de développer les marques Human Horizons et HiPhi; la capacité de Human Horizons de se disputer la faveur du consommateur avec succès; la capacité de Human Horizons d'obtenir suffisamment de réserves de commandes; l'évolution de la demande des consommateurs et des incitatifs gouvernementaux, des subventions ou d'autres politiques gouvernementales favorables; les conditions économiques et commerciales générales à l'échelle mondiale et en Chine, et les hypothèses sous-jacentes ou liées à ce qui précède. Tous les renseignements fournis dans le présent communiqué sont en date du présent communiqué, et Human Horizons ne s'engage à mettre à jour aucune déclaration prospective, sauf si la loi applicable l'exige.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1662672/image_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1213394/HiPhi_Logo.jpg

SOURCE Human Horizons

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Cherrie Rao, +86-186-1073-5510, [email protected]