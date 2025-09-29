La vaccination des mères et des nourrissons peut réduire le nombre d'hospitalisations, mais les familles canadiennes restent peu sensibilisées à cette question

TORONTO, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Le virus respiratoire syncytial (VRS) est la cause principale d'hospitalisation des nourrissons au Canada, mais peu de parents savent qu'il existe des moyens de protection sûrs et efficaces. Chaque année, le VRS envoie en moyenne plus de 2 500 nourrissons à l'hôpital, dont près de la moitié ont moins de six mois. À l'échelle nationale, environ 2 % des nourrissons sont hospitalisés à cause du VRS au cours de leur première année, et dans certaines communautés éloignées, ce chiffre atteint 5 à 17 %.

Le VRS provoque souvent des symptômes semblables à ceux du rhume chez les enfants plus âgés, mais il peut être beaucoup plus grave pour les bébés dont les poumons et le système immunitaire sont en développement, en particulier ceux nés prématurément ou présentant des problèmes de santé sous-jacents. Dans les cas graves, l'hospitalisation peut nécessiter une assistance respiratoire ou un apport en oxygène, et des recherches montrent qu'une infection précoce par le VRS peut augmenter le risque d'asthme plus tard dans l'enfance.

Des options éprouvées et approuvées par Santé Canada pour la prévention du VRS sont disponibles au Canada afin de protéger les nourrissons pendant les mois où ils sont les plus vulnérables. Elles sont déjà utilisées dans le monde entier :

Vaccination des nourrissons (« Beyfortus ») : une seule injection qui fournit des anticorps prêts à l'emploi pour aider les bébés à combattre immédiatement le VRS. Cette vaccination peut également être proposée aux enfants à haut risque jusqu'à l'âge de 24 mois.

Vaccin des mères (« Abrysvo ») : administré pendant la saison du VRS, entre la 32e et la 36e semaine de grossesse, ce vaccin incite le système immunitaire de la mère à produire des anticorps contre le VRS, qui sont transmis au bébé avant la naissance afin de le protéger pendant sa première saison du VRS.

« Les parents ont un instinct naturel qui les pousse à protéger leurs enfants », a déclaré Theresa Tang, PDG de Praxus Health. « Mais si la plupart des parents savent que le VRS est dangereux, très peu d'entre eux savent qu'il existe des options éprouvées pour protéger leur bébé pendant les premiers mois de sa vie. Notre objectif est de combler ce manque de sensibilisation et de donner aux familles les outils nécessaires pour faire des choix avisés. »

Les données de l'enquête de 2024 montrent bien ce manque de connaissances : 87,6 % des mères craignent que leur enfant attrape le VRS avant l'âge de six mois, mais moins de 30 % connaissent les moyens de protection disponibles.

« Le VRS peut avoir des conséquences dévastatrices pour les nourrissons et leurs familles, entraînant une hospitalisation et des effets potentiels à long terme sur la santé », a déclaré le Dr Cora Constantinescu, pédiatre et spécialiste des maladies infectieuses. « Nous avons enfin des options de prévention, que ce soit pendant la grossesse ou après la naissance, qui donnent aux bébés une chance de lutter contre cette infection grave. »

Les options de protection contre le VRS financées par l'État varient d'une région à l'autre au Canada. Les parents sont encouragés à discuter avec un professionnel de la santé du VRS et des options de protection disponibles dans leur région. Pour en savoir plus et obtenir des informations actualisées spécifiques à chaque province, consultez le site : praxushealth.ca/campaign/rsv-parent

À propos de Praxus Health

Praxus Health est un organisme canadien à but non lucratif qui collabore avec des partenaires de divers secteurs afin d'apporter des changements significatifs dans le domaine des soins de santé. De la confiance envers les vaccins au dépistage du cancer et bien plus encore, il mène à bien un vaste éventail de projets visant à améliorer les résultats en matière de santé à l'échelle nationale. En mobilisant les prestataires de soins de santé, les chercheurs et les groupes communautaires, Praxus Health développe des ressources fiables qui aident les Canadiens à prendre des décisions avisées concernant leur santé. Pour plus d'informations, visitez le site www.praxushealth.ca .

