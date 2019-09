Le vote par Internet, vous en pensez quoi?

QUÉBEC, le 16 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Les Québécoises et les Québécois sont invités à participer à une consultation publique sur le vote par Internet, lancée aujourd'hui par Élections Québec. Cette consultation s'inscrit dans le cadre d'une étude que mène actuellement l'institution sur le vote par Internet au Québec.

« Le vote par Internet comporte à la fois des avantages et des inconvénients, alors je tiens à entendre ce que la population a à dire sur la question. C'est important, pour mon équipe et moi, de connaître les attentes des électrices et des électeurs et de mesurer l'acceptabilité sociale du vote par Internet au Québec », a expliqué le directeur général des élections, Pierre Reid.

Précisons que, dans le cadre de cette consultation, le vote par Internet s'ajouterait aux autres façons de voter déjà offertes au Québec. Il ne remplacerait pas le vote papier traditionnel.

« Je vous invite toutes et tous à prendre quelques minutes pour participer à cette réflexion, que vous utilisiez ou non Internet au quotidien. Vous pouvez remplir notre sondage en ligne, au www.voteparinternet.quebec, jusqu'au 3 novembre prochain ou communiquer avec mon équipe pour obtenir le questionnaire par la poste », a déclaré M. Reid.

Autres méthodes de consultation

Au cours de l'automne, Élections Québec réalisera également d'autres consultations. Un sondage téléphonique mené auprès de 1 000 répondants est déjà en cours. De même, un panel constitué de 16 citoyennes et citoyens permettra de pousser plus loin la réflexion. Ce panel formulera un avis éclairé, notamment à la suite du témoignage de divers spécialistes.

Étude sur le vote par Internet

Les résultats de ces consultations publiques seront dévoilés dans l'étude qu'Élections Québec déposera à l'Assemblée nationale en juin 2020. Cette étude vise à fournir un éclairage complet et neutre sur les avantages et les inconvénients associés à l'introduction du vote par Internet au Québec. Elle comprendra des analyses sur divers aspects, notamment les expériences menées au Canada et ailleurs dans le monde; les répercussions possibles sur le système électoral québécois; ainsi que les risques technologiques et les mesures et mécanismes disponibles pour les encadrer, les limiter ou les éviter.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de promouvoir les valeurs démocratiques québécoises.

