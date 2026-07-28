Le vol automobile recule, mais les coûts de réparation continuent de grimper au Québec

MONTRÉAL, le 28 juill. 2026 /CNW/ -- Les plus récentes statistiques publiées par le Groupement des assureurs automobiles (GAA) révèlent une amélioration importante en matière de vol automobile au Québec, mais aussi une hausse persistante des coûts liés aux collisions, une tendance qui influence directement le coût de l'assurance automobile.

En 2025, le nombre de réclamations pour vol de véhicule a diminué de 31,5 % par rapport à l'année précédente pour s'établir à 4 559, soit le niveau le plus bas observé depuis 2016.

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« Les efforts de prévention et de lutte contre le vol automobile portent leurs fruits. C'est une excellente nouvelle pour les consommateurs, puisque le vol d'un véhicule entraîne des coûts importants qui se répercutent ultimement sur l'ensemble du marché de l'assurance automobile », souligne Dave Cavallaro, directeur de l'estimation et des plans d'assurance au GAA.

Les données de 2025 mettent également en lumière une autre réalité : le coût des sinistres liés aux collisions continue de croître. Le coût moyen d'une réclamation pour ce type de sinistre atteint désormais 8 638 $, comparativement à 4 083 $ dix ans plus tôt. Cette augmentation s'explique notamment par l'intégration croissante de technologies avancées dans les véhicules, l'augmentation du coût des pièces et de la main-d'œuvre spécialisée, ainsi que la valeur plus élevée des véhicules d'aujourd'hui.

« Les véhicules sont plus sophistiqués que jamais et les réparations coûtent de plus en plus cher. Chaque collision évitée contribue non seulement à la sécurité sur nos routes, mais aussi à réduire les coûts des réclamations et à limiter la pression exercée sur le coût de l'assurance automobile. En rendant ces données accessibles, le GAA souhaite donc rappeler que l'adoption de comportements prudents au volant demeure l'un des moyens les plus efficaces de prévenir les accidents et leurs conséquences humaines et financières », ajoute M. Cavallaro.

Malgré l'amélioration observée à l'échelle provinciale, certains véhicules et certaines régions demeurent particulièrement vulnérables au vol. Les données du GAA montrent également que certains modèles de véhicules demeurent particulièrement prisés des voleurs. Le classement complet des véhicules les plus ciblés ainsi que l'ensemble des statistiques publiées par le GAA sont disponibles sur le site Web du GAA En bref - GAA.

En suivant l'évolution de ces tendances, le GAA poursuit sa mission d'information auprès de l'industrie et des consommateurs afin de favoriser une meilleure compréhension des facteurs qui influencent le coût de l'assurance automobile au Québec.

À propos du Groupement des assureurs automobiles

Regroupant tous les assureurs automobiles du Québec, le Groupement des assureurs automobiles a comme mission de garantir l'accès à l'assurance automobile, faciliter le règlement des sinistres et soutenir l'évolution de l'assurance automobile au Québec, au bénéfice des consommateurs. Pour plus d'informations: gaa.qc.ca

SOURCE Groupement des assureurs automobiles

Renseignements : Debbie Jussome, (514) 288-1563, poste 2249