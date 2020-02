Le virtuose des médias sociaux Gary Vaynerchuk, la PDG de Vimeo Anjali Sud, la visionnaire de l'hôtellerie Christiane Germain et d'autres grands noms à C2 Montréal 2020

MONTRÉAL, le 4 févr. 2020 /CNW Telbec/ - C2 Montréal a dévoilé une autre vague de conférenciers de classe mondiale qui prendront part à la 9e édition de l'événement, dont le pionnier du marketing numérique et YouTubeur vedette Gary Vaynerchuk, alias GaryVee. Animé d'une énergie et d'une passion contagieuses, cet entrepreneur en série, investisseur en capital-risque et auteur à succès a bousculé toutes les règles du marketing et a inspiré des millions de personnes à travers le monde entier grâce à sa vision audacieuse et à son style sans compromis. S'ajoutent également à la liste :

Andy Puddicombe (cofondateur, Headspace)

(cofondateur, Headspace) Anjali Sud (PDG, Vimeo)

(PDG, Vimeo) Christiane Germain (cofondatrice et coprésidente, Groupe Germain Hôtels)

(cofondatrice et coprésidente, Groupe Germain Hôtels) Andrea Kremer (journaliste sportive primée)

(journaliste sportive primée) Prof. Sandra Wachter (Oxford Internet Institute, Université d'Oxford)

(Oxford Internet Institute, Université d'Oxford) Prof. David Carroll (en vedette dans la série documentaire Netflix The Great Hack )

(en vedette dans la série documentaire Netflix ) Alain Sylvain (PDG, Sylvain Labs )

Ces leaders de haut calibre se joignent à la légende littéraire Margaret Atwood, au titan de l'entrepreneuriat Mark Cuban, au fondateur de Twitter Jack Dorsey, à la cheffe du design matériel de Google Ivy Ross, au joueur de ligne offensive dans la NFL, champion du Superbowl LIV et diplômé en médecine Laurent Duvernay-Tardif, ainsi qu'aux nombreuses autres sommités qui monteront sur scène à C2 Montréal 2020.

« Nous sommes très heureux d'annoncer que ces huit conférenciers d'exception s'ajoutent à notre programmation pour le mois de mai. Les participants s'attendent à entendre des conférenciers de très haut niveau à C2 Montréal, et c'est ce que nous allons leur offrir », déclare Jean-François Bouchard, fondateur de C2 Montréal. « Comme toujours, nous allons chercher des gens qui abordent les défis d'affaires actuels sous un angle unique. Chaque année, C2 Montréal contribue à renforcer la réputation de Montréal en tant que destination mondiale de premier plan pour les affaires et la créativité, et ça, c'est quelque chose dont nous sommes vraiment fiers. »

NOUVEAUTÉ à C2: 10 parcours personnalisés

Afin d'aider les participants à orienter leur expérience en fonction de leurs objectifs d'apprentissage et de leurs intérêts, 10 parcours de programmation personnalisés leur seront proposés cette année. Grâce à une sélection de contenus regroupés sous des thèmes comme « Le marketing à l'ère de l'économie de l'attention », « Développement désirable » et « L'IA passe à l'action », les participants pourront facilement cerner les conférences, ateliers, classes de maître et autres activités qui correspondent le mieux à leurs besoins, et ainsi vivre une expérience C2 plus enrichissante que jamais.

Autre nouveauté: pour la première fois de son histoire, l'événement de trois jours aura lieu sur le campus de l'Université McGill, au centre-ville de Montréal.

Les laissez-passer pour C2 Montréal sont disponibles ici .

À propos de C2 Montréal

C2 Montréal est l'événement d'affaires le plus avant-gardiste au monde. Nommé « Événement canadien », « Événement écoresponsable » et « Expérience Kick A** » au dernier gala Eventex, et « Meilleur événement dans l'industrie de la publicité et du marketing au Canada » en 2019 par BizBash, C2 Montréal est beaucoup plus qu'une simple conférence. Nous proposons du contenu progressif et inspirant dans un environnement hautement créatif, conçu pour sortir les participants de leur zone de confort. Imaginé par l'agence créative Sid Lee en collaboration avec le Cirque du Soleil, C2 Montréal aide les leaders à façonner l'avenir des affaires en explorant les chaînons créatifs unissant commerce, science, société et environnement. Chaque année, l'événement accueille plus de 7500 leaders issus d'une soixantaine de pays et de plus de 34 industries, qui partagent la conviction que le succès des entreprises va de pair avec les progrès de la société. La neuvième édition de C2 Montréal aura lieu du 27 au 29 mai 2020 à Montréal (Canada).

Pour obtenir une accréditation média pour l'événement, soumettez votre demande ici .

SOURCE C2 Montréal

Renseignements: Pour les requêtes médiatiques, veuillez contacter : Geneviève Sharp, EGS Group, 514-991-4361, [email protected]