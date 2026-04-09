Le Vignoble La Grande-Allée remporte l'or et le titre de meilleur vin canadien au Concours International de Lyon 2026

MONT-SAINT-HILAIRE, QC, le 9 avril 2026 /CNW/ - Le Vignoble La Grande-Allée s'illustre sur la scène internationale en remportant une médaille d'or ainsi que le trophée du Meilleur vin canadien lors de la 17e édition du prestigieux Concours International de Lyon qui se tenait les 16 et 17 mars 2026 en France. Site Web : https://www.concourslyon.com/

1837 : une cuvée signature qui se démarque

Cuvée 1837 (Groupe CNW/Le Vignoble La Grande-Allée)

Cette reconnaissance majeure a été attribuée à la cuvée 1837, un vin rouge tranquille issu d'un assemblage de cépages Marquette et Petite perle, dont les vignes de Marquette, âgées d'environ 20 ans, contribuent à la profondeur et à la complexité du vin. Cette cuvée a su séduire un jury international parmi plus de 5000 vins provenant de 58 pays.

Produite en quantité limitée à 1 600 bouteilles, la cuvée 1837 se démarque par son profil fruité, équilibré et accessible, ainsi que par son élaboration en cuve d'acier inoxydable. Fidèle à l'approche du vignoble, elle est issue de pratiques écoresponsables visant à réduire l'utilisation de pesticides.

« Nous sommes à la fois très fiers et surpris de cette reconnaissance internationale. Nous participons à des concours depuis peu, et recevoir un tel honneur dès maintenant est extrêmement encourageant. Cette réussite repose en grande partie sur le travail acharné de notre œnologue, M. David Cottineau, qui nous accompagne depuis plus de huit ans », souligne Bernard Gravel, vigneron-propriétaire.

Cette nouvelle distinction s'inscrit dans une série de reconnaissances récentes, notamment une Grande Médaille Grand Or et un Prix Distinction remportés à la Coupe des Nations 2025, confirmant la constance et l'excellence du vignoble.



La cuvée 1837, offerte au prix de 22,50 $ (taxes incluses), est disponible directement au vignoble, ouvert du jeudi au dimanche.

Un vignoble engagé qui rayonne

Fondé en 2004 à Mont-Saint-Hilaire par Bernard Gravel et Jasmine Berger, le Vignoble La Grande-Allée est né d'un projet de retraite devenu une véritable passion. S'étendant sur 4,5 hectares, le domaine produit annuellement entre 5 000 et 7 000 litres de vin, en s'appuyant sur une approche soignée, en harmonie avec un terroir argileux et venteux propre à la région.

Au-delà de la qualité de ses vins, le vignoble se distingue également par sa mission sociale, intégrant des personnes vivant avec des limitations physiques ou intellectuelles au sein de ses activités. Cette approche humaine a été reconnue à plusieurs reprises, notamment par le Prix amis du communautaire et une médaille d'argent du lieutenant-gouverneur. Site Web : https://www.vignoblelagrandeallee.com/

SOURCE Le Vignoble La Grande-Allée

Contact médias : Josiane Roy, 514 214-0321, [email protected]