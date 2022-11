Une nouvelle campagne de sensibilisation qui met en valeur les « vieux » Montréalais

MONTRÉAL, le 15 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Propulsé par la volonté d'attirer l'attention de la population sur l'importance de la participation sociale des 55 ans et plus à Montréal, le Réseau Résilience Aînées Montréal (RRAM), un regroupement d'organismes communautaires et publiques qui œuvre depuis plus de 2 ans pour changer la dynamique du vieillissement à Montréal, lance sa toute première campagne de sensibilisation, intitulée « Le vieux Montréal comme vous ne l'avez jamais vu ». Cette campagne vidéo sera appuyée par des bannières web et des publicités qui seront affichées sur les abribus et dans les journaux.

La vidéo commence avec une visite guidée du vieux Montréal comme toutes les autres. Mais plutôt que de découvrir les attraits historiques habituels, les touristes ont la surprise de s'arrêter devant d'autres incontournables de la ville : les « vieux » Montréalais.

« Le public aime Montréal pour sa vieille histoire, ses vieux bâtiments, ses vieilles artères, souligne Daniel Beaumont, directeur de création chez Cartier, l'agence qui collabore avec le RRAM dans la conception et la réalisation de sa campagne. Nous avons voulu rappeler, de manière frappante, que la ville ne serait pas non plus la même sans ses « vieilles » personnes. »

Embrasser le mot « vieux »

L'inclusion et la participation sociale sont de puissants atouts pour vieillir en santé. Le Plan d'impact collectif du RRAM s'est donné comme mission de faire de notre métropole une collectivité accueillante où l'on reconnaît la contribution des personnes aînées.

« Le tiers de la population montréalaise est âgée de 55 ans et plus, mentionne Rosée Tremblay, directrice générale de la FADOQ Région Île de Montréal, membre-partenaire du RRAM et responsable de la campagne au nom du collectif. Ce sont des bénévoles, des grands-parents, des employé.e.s, des ami.e.s, des artistes, des proches, etc. Les personnes aînées sont partout autour de nous, mais leur présence est trop souvent ignorée. »

« La participation sociale est un déterminant important qui contribue à la santé physique, cognitive et mentale des personnes aînées, ajoute Dre Paule Lebel, responsable scientifique du PIC-RRAM et médecin conseil à la DRSP de Montréal. Promouvoir la participation sociale et l'inclusion des personnes aînées dans la vie quotidienne de notre ville est l'essence de notre mission sociale pour créer des réseaux de résilience et d'entraide afin d'assurer leur mieux-être. »

Pour Odette Bourdon, 76 ans, membre du Conseil citoyen du RRAM, la campagne « a l'audace d'embrasser haut et fort le mot « vieux ». « Depuis trop longtemps, le mot est utilisé de façon péjorative. Il est temps de se le réapproprier de façon positive ! »

Le RRAM, coordonné par la Direction régionale de Santé publique (DRSP) du CIUSSS du Centre-Sud-de l'Île-de-Montréal est un regroupement d'organismes qui comprend entre autres la Ville de Montréal, le COMACO, l'équipe de la Communauté soignante (GMF-U Notre-Dame), les Petits Frères, la FADOQ, la TCAIM et les cinq CIUSSS de l'Île-de-Montréal et qui travaille de concert depuis plus de 2 ans grâce à l'appui financier du programme Nouveaux Horizons pour les aînés du gouvernement fédéral. Pour voir la vidéo et en apprendre plus sur le RRAM, visitez le site https://resilienceaineemtl.ca/vieux-montreal/.

