Le vice-président exécutif et chef des services financiers de Great-West Lifeco prendra la parole lors de la Conférence de l'Est à l'intention des investisseurs institutionnels de la Banque CIBC

WINNIPEG, le 19 sept. 2019 /CNW/ - Garry MacNicholas, vice-président exécutif et chef des services financiers, Great-West Lifeco Inc., prendra la parole lors de la Conférence de l'Est à l'intention des investisseurs institutionnels de la Banque CIBC, qui se tiendra le 26 septembre 2019, à Montréal. Sa présentation commencera à 8 h 35 HE. Une webdiffusion audio en direct sera offerte (en anglais seulement); la présentation sera ensuite archivée à la section Événements du site Web de Great-West Lifeco.

Great-West Lifeco Inc. est une société de portefeuille internationale spécialisée dans les services financiers ayant des participations dans l'assurance-vie, l'assurance-maladie, les services de retraite et de placement, la gestion d'actifs et la réassurance. Great-West Lifeco exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe par l'intermédiaire de la Great-West, de la London Life, de la Canada-Vie, d'Irish Life, d'Empower Retirement et de Putnam Investments. Great-West Lifeco et ses compagnies administraient un actif consolidé de d'environ 1,6 billion de dollars au 30 juin 2019, et elles sont membres du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power. Les actions de Great-West Lifeco sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour en savoir plus, visitez le greatwestlifeco.com.

Renseignements: Relations avec les médias : Tim Oracheski, 204 946-8961, media.relations@gwl.ca; Relations avec les investisseurs : Deirdre Neary, 416 552-3208, deirdre.neary@gwl.ca

