SÉOUL, Corée du Sud, 17 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Dong Kwan (DK) Kim, vice-président d'Hanwha Group, a dévoilé une nouvelle vision pour la décarbonisation du transport maritime et présenté les plans d'Hanwha visant à construire un transporteur de gaz sans émission. Entièrement alimenté par des carburants de remplacement, le nouveau navire, qui représentera une première dans l'industrie, sera mis au point à l'aide de la technologie écologique exclusive d'Hanwha. Prenant la parole lors de l'assemblée annuelle du Forum économique mondial (FEM) à Davos, en Suisse, M. Kim a insisté sur l'importance de la collaboration mondiale pour concrétiser ces technologies vertes et stimuler la demande du marché.

Hanwha a une forte présence dans le domaine de l'énergie propre, grâce à une chaîne de valeur couvrant la production d'énergie solaire, d'énergie éolienne et d'énergie associée à l'hydrogène ainsi que les systèmes de stockage de l'énergie propre. Cette annonce renforce l'engagement d'Hanwha à renforcer la chaîne de valeur de l'énergie propre, ce qui comprend le transport maritime sans carbone.

« Hanwha remet en question les cadres existants de l'industrie, favorise les innovations et ouvre la voie à la décarbonisation dans le secteur maritime », a déclaré Dong Kwan (DK) Kim, vice-président d'Hanwha Group. « Nous adoptons une approche globale à l'égard de la transition énergétique, entraînant des changements perturbateurs non seulement dans la production et le stockage d'énergie propre, mais aussi dans le transport. Les progrès de la technologie associée aux navires écologiques et l'établissement d'une chaîne de valeur efficace en matière d'énergie propre nous aideront à évoluer vers notre objectif de carboneutralité. »

Lors d'une séance intitulée « The First Fossil-Free Ship on the Water », M. Kim a présenté le plan de développement d'un navire sans carbone alimenté par des carburants de remplacement comme l'ammoniac. Comme les moteurs à combustion interne actuels nécessitent de 5 à 15 % de carburant pilote, le diesel, aux fins de l'allumage, la construction d'un navire sans émissions de carbone exige une approche fondamentalement différente. C'est pourquoi Hanwha met au point une turbine à gaz alimentée à l'ammoniac pour remplacer les moteurs conventionnels, éliminant ainsi le besoin pour du carburant pilote.

Pour réaliser l'électrification sans carbone, Hanwha prévoit également d'installer des piles à hydrogène avec des systèmes de stockage d'énergie comme source d'énergie alternative du navire. Un craqueur d'ammoniac intégré produira l'hydrogène nécessaire aux piles à combustible à bord.

M. Kim a également annoncé son intention de posséder et d'exploiter les nouveaux navires écologiques afin d'amener la technologie à maturité. Les navires pour le transport en haute mer représentent des investissements capitalistiques. De deux à trois ans sont nécessaires pour construire ces navires, qui doivent par la suite être entretenus pour demeurer en service pendant deux à trois décennies, ce qui fait en sorte que les armateurs ont beaucoup de difficultés à investir dans les technologies émergentes. En démontrant les avantages de la technologie des navires écologiques, Hanwha vise à réduire les obstacles aux investissements des propriétaires de navires et à stimuler la demande.

En novembre, Hanwha Ocean s'est joint à la First Movers Coalition (FMC) du Forum économique mondial , une initiative mondiale de premier plan soutenue par 13 partenaires gouvernementaux qui représentent plus de 50 % du PIB mondial. La FMC vise à exploiter le pouvoir d'achat des grandes entreprises mondiales afin de créer des marchés émergents garantis pour les technologies de pointe dans les secteurs aux plus fortes incidences, y compris le transport maritime, l'acier, les produits chimiques et l'aviation. À titre de l'un des 95 membres de l'initiative, qui comprend des entreprises et des organismes sans but lucratif de premier plan à l'échelle mondiale, Hanwha vise à créer de nouveaux partenariats et des programmes pilotes pour donner un élan soutenu à l'adoption et à la commercialisation de la technologie des navires écologiques.

« Nous sommes ravis d'accueillir Hanwha au sein de la First Movers Coalition, ce qui marque une étape importante dans notre cheminement collectif vers un avenir carboneutre. L'engagement d'Hanwha souligne le rôle essentiel d'une collaboration novatrice pour accélérer la décarbonisation de l'industrie du transport maritime », a déclaré Rob van Riet, responsable intérimaire de la FMC. « Ensemble, nous sommes prêts à réaliser des progrès considérables dans la réduction des émissions et l'établissement de nouvelles normes pour le transport maritime mondial. »

Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la décarbonisation du transport maritime fait partie intégrante du parcours vers l'objectif de consommation énergétique carboneutre, car près de 90 % de toutes les marchandises échangées à l'échelle mondiale sont expédiées par voie maritime, ce qui représente 3 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES).

En tant que partenaire stratégique du FEM, Hanwha participe à bon nombre initiatives de lutte contre les changements climatiques. M. Kim a participé à l'assemblée annuelle du FEM chaque année depuis 2010 . Il a été nommé jeune leader mondial par le FEM en 2013.

