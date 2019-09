Le Vermont accélère le corridor aérospatial États-Unis - Canada comme plaque tournante logistique

BERLIN, Vermont, 10 septembre 2019 /CNW/ - La Chambre de commerce du Vermont a confirmé la participation d'au moins 10 des principales sociétés aérospatiales au Sommet de la fabrication le jeudi 26 septembre. Ces entreprises atterriront dans le Vermont à la recherche de sociétés pour étendre leur chaîne logistique et créer davantage d'opportunités pour leurs entreprises et plus de croissance économique les sociétés locales.

Airbus, Bell Flight, Boeing, Collins Aerospace, GE Aviation, Pratt & Whitney, Rolls Royce et Sikorsky sont les principaux équipementiers basés en dehors de l'État qui cherchent à s'installer dans le Vermont et en Nouvelle-Angleterre pour profiter de la base de fournisseurs pré-qualifiés afin d'optimiser leur chaîne logistique avec de nouvelles innovations, de nouveaux produits et services pour un avantage concurrentiel.

« Le Vermont est la plaque tournante logistique idéale pour que ces entreprises s'associent à des fournisseurs et partenaires pré-qualifiés et optimisent leur chaîne logistique pour en tirer un avantage concurrentiel, » explique Chris Carrigan, vice-président de développement d'entreprise pour la Chambre du Vermont. « Le Vermont apparaît comme chef de file du secteur grâce à la capacité du Sommet de la fabrication à rassembler 25 sociétés canadiennes et 20 acheteurs de grands fabricants basés en dehors de l'État. »

Outre le grand nombre de fournisseurs, la Chambre de commerce du Vermont rassemble également 25 entreprises canadiennes au Sommet de la fabrication pour soutenir le travail continu destiné à élaborer un corridor de l'aérospatial États-Unis - Canada, en mettant en relation la grappe d'entreprises de l'aérospatial et de l'aviation du Vermont, représentant 2 milliards de dollars, avec le secteur aérospatial canadien, représentant 28 milliards de dollars, pour le commerce transfrontalier. Le corridor commercial est présentement en cours d'extension avec la grappe aérospatiale du Connecticut et sera officiellement reconnu lors d'une cérémonie de signature. Cela s'inscrit dans le travail en cours entre la Chambre de commerce du Vermont et Aéro Montréal découlant d'un accord de 2013.

Le Sommet annuel de la fabrication attire des exposants et des visiteurs de toute la région du Nord-Est ainsi que du Sud du Québec. Les visiteurs pourront réseauter avec des pairs du secteur, rencontrer des acheteurs, des fournisseurs et des partenaires lors du salon commercial, se mettre en rapport avec des employeurs, suivre des ateliers industriels, connaître de nouveaux produits innovants et assister à des présentations dynamiques.

Plus grande organisation professionnelle à but non lucratif présente dans tout l'État, la Chambre de commerce du Vermont représente pratiquement tous les secteurs industriels avec la mission de créer un climat économique propice à la croissance des entreprises et la préservation de la qualité de vie du Vermont.

