ALPHARETTA, Géorgie, 27 avril 2021 /CNW/ - Stonebranch, un important fournisseur de solutions d'orchestration et d'automatisation des services, a annoncé aujourd'hui que sa plateforme Universal Automation Center (UAC) a reçu un prix Peer Awards 2021 décerné par IT Central Station dans la catégorie portant sur l'automatisation de la charge de travail.

Les lauréats des prix Peer Awards sont déterminés entièrement en fonction des évaluations et autres interactions effectuées par les utilisateurs finaux vérifiés concernant 29 solutions d'automatisation de la charge de travail. La plateforme UAC a été déclarée comme grande gagnante de sa catégorie par l'algorithme de classement de IT Central Station UAC, qui génère une note globale en se fondant sur des facteurs comme le nombre d'évaluations d'un produit, la fréquence à laquelle le produit est consulté et la fréquence à laquelle il est comparé à d'autres produits.

« Les évaluations vérifiées d'utilisateurs finaux sont considérées comme la référence en matière d'évaluation de plateformes d'automatisation des TI comme le Universal Automation Center, a déclaré Giuseppe Damiani, PDG de Stonebranch. Nous sommes honorés de recevoir un prix Peer Awards décerné par IT Central Station, qui est reconnue pour la profondeur et la qualité de ses évaluations par les utilisateurs finaux. Et nous sommes reconnaissants envers nos clients qui ont partagé leurs commentaires positifs avec leurs pairs. »

La plateforme Universal Automation Center permet aux entreprises d'orchestrer des tâches et des charges de travail automatisées en temps réel au sein d'environnements de TI hybrides, d'infrastructures conçues pour l'infonuagique et de pipelines de mégadonnées de plus en plus complexes. Reconnue par des analystes de premier plan, dont Gartner et EMA, la plateforme UAC a également obtenu en 2020 une cote « rendement élevé » auprès des utilisateurs finaux sur le marché de la technologie G2.

Stonebranch continue d'apporter d'importantes améliorations au Universal Automation Center. Conçues pour aider les entreprises à combler le fossé entre les environnements sur place et en nuage, ces améliorations comprennent de nouvelles intégrations et mises à niveau aux outils de tiers pour aider à orchestrer des environnements de TI hybrides, y compris des intégrations avec des fournisseurs de services infonuagiques, des solutions de gestion des services de TI, des solutions utilisées le long du pipeline de mégadonnées, des outils de collaboration largement utilisés en milieu de travail, et des conteneurs et solutions d'automatisation des conteneurs.

De plus amples renseignements concernant les prix Peer Awards 2021 sont disponibles sur le site de IT Central Station.

À propos de Stonebranch

Stonebranch conçoit des solutions d'orchestration et d'automatisation des TI qui transforment les environnements de TI commerciaux en faisant la transition de la simple automatisation des tâches de TI vers l'automatisation sophistiquée des services opérationnels en temps réel. Peu importe le degré d'automatisation, la plateforme Stonebranch est simple, moderne et sûre. La plateforme Universal Automation Center de Stonebranch permet aux entreprises d'orchestrer de façon transparente les charges de travail et les données entre les écosystèmes technologiques et les silos. Établie à Atlanta, en Géorgie, et misant sur des points de contact et de soutien à l'échelle des Amériques, de l'Europe et de l'Asie, Stonebranch est au service de certaines des plus grandes institutions financières, manufacturières, de soins de santé, de voyage, de transport, d'énergie et de technologie au monde. Pour en savoir plus, visitez le www.stonebranch.com.

