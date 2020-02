Le TWI Institute est acheté par ses directeurs

La demande mondiale en matière de services-conseils et de formation visant le rendement en milieu de travail entraîne la vente à Curtis et à Graupp

SYRACUSE, New York, 4 février 2020 /CNW/ - Les actifs et la propriété intellectuelle du TWI Institute ont été récemment acquis par ses deux directeurs, Scott Curtis et Patrick Graupp, tous deux collègues de longue date et penseurs pour les programmes TWI (Training Within Industry) et Kata, qui améliorent la productivité humaine et la performance commerciale au sein des milieux de travail de toute la planète. Curtis et Graupp ont fait l'acquisition auprès de CNY TDO, un organisme à but non lucratif qui se concentre à aider les fabricants et les sociétés technologiques du centre de l'État de New York à innover et à croître.

L'achat s'inscrit comme suite logique, car les programmes de formation et ceux relatifs aux services-conseils du TWI Institute ont été élargis mondialement au secteur manufacturier, aux soins de santé, aux administrations et aux services gouvernementaux, alors que le CNY TDO met uniquement l'accent sur les sociétés de fabrication et de technologie du centre de l'État de New York. Le TWI Institute fera affaire sous le nom de TWI Consultants, une société à responsabilité limitée appartenant à Curtis et à Graupp. Curtis assumera la fonction de président et chef de la direction, alors que Graupp occupera le poste de vice-président et de maître-formateur principal. Les modalités de l'entente d'achat n'ont pas été divulguées.

Curtis affirme : « Très tôt, CNY TDO a compris le potentiel de TWI et de l'institut; l'organisme a fourni les ressources dont nous avions besoin. L'adoption de TWI par Toyota au sein de son système de production étagé a suscité un intérêt mondial auquel nous avons éventuellement pu répondre grâce à un réseau de partenaires en Asie, en Europe et en Amérique du Sud. Il devenait clair que notre orientation, tout comme celle de CNY TDO, se transformait. Nous savions tous deux que le temps était venu de poursuivre nos propres missions. CNY TDO nous a donné, à Pat Graupp et à moi, l'occasion que nous attendions. » CNY TDO a été autorisé par le TWI Institute de manière exclusive pour offrir de la formation et des services-conseils TWI aux sociétés de fabrication et de technologie établies dans la région centrale de l'État de New York, qui regroupe cinq comtés.

TWI a vu le jour aux États-Unis dans les premières années de la Seconde Guerre mondiale. Comme l'effort de guerre exigeait tant d'hommes sur les fronts européens et pacifiques, ils ont dû être remplacés dans les usines de fabrication par des femmes, notamment, qui n'avaient jamais travaillé dans de tels endroits ou dans des chantiers navals. Ces personnes avaient besoin d'une formation professionnelle, mais aussi d'une approche de travail différente, afin de produire la quantité de matériaux requis par les forces armées. Après le conflit, les Américains ont introduit TWI au Japon pour aider le pays à rétablir sa capacité manufacturière. Les Japonais l'ont adopté et en ont fait l'assise du système TPS de Toyota (Toyota Production System), un modèle contemporain de gestion, de fabrication et de production.

Le TWI Institute, fondé en tant que division de CNY TDO en 2001 et ayant son siège social à Syracuse, New York, se sert de programmes authentiques TWI pour enseigner aux gens à être plus productifs et à apprécier davantage leur emploi. Les programmes centraux portent sur les consignes de travail (Job Instruction), les méthodes de travail (Job Methods), les relations de travail (Job Relations) et la sécurité au travail (Job Safety). Le TWI Institute conseille aussi les entreprises pour qu'elles se préparent adéquatement au TWI et assurent le maintien des effets bénéfiques sur l'amélioration constante, la productivité et la mobilisation des employés. Parmi les clients du TWI Institute, on compte notamment Cummins, LEGO, BMW et Merck. Vous trouverez davantage de renseignements à propos du TWI Institute à l'adresse : www.twi-institute.com.

