Le tunnel Québec-Lévis franchit une nouvelle étape avec le lancement du processus d'évaluation environnementale

QUÉBEC, le 28 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports lancera aujourd'hui l'appel d'offres visant la réalisation de l'étude d'impact sur l'environnement pour le projet du tunnel Québec-Lévis. Cette étape importante permettra de raffiner la planification du projet par l'analyse de multiples considérations, le tout en vue d'assurer une intégration optimale de l'infrastructure qui respectera l'environnement, les milieux de vie et le patrimoine bâti. Ce processus débutera à l'automne.

Conformément au Règlement relatif à l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement, l'étude se penchera aussi bien sur les répercussions temporaires liées à la phase de construction que sur l'incidence permanente du tunnel Québec-Lévis. Sans être exhaustive, la liste des impacts étudiés comprend notamment le climat sonore, la qualité de l'air, les émissions de gaz à effet de serre, la faune, les milieux humides et hydriques ainsi que les territoires agricoles.

Citations

« La réalisation du tunnel Québec-Lévis est nécessaire pour la région métropolitaine de Québec. Il s'agit d'un projet clé de notre vision des transports pour la capitale nationale dévoilée le 17 mai dernier, le Réseau express de la Capitale. Je me réjouis que l'étude d'impact sur l'environnement aille de l'avant aujourd'hui, et je suis convaincu que les constats qui émaneront de cette analyse rigoureuse et indépendante permettront d'assurer la réussite du projet, au bénéfice d'une meilleure mobilité. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« L'environnement et le développement durable sont des enjeux incontournables pour lesquels la population, avec raison, exige des mécanismes de suivi serrés. L'étude qui s'amorcera sous peu permettra de compiler l'ensemble des incidences environnementales liées au tunnel Québec-Lévis pour optimiser le projet et assurer le respect des exigences les plus élevées en matière de contrôle environnemental. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval

Faits saillants

Le projet vise à connecter les centres-villes de Québec et Lévis par un tunnel d'une longueur d'environ 8 kilomètres construit entre l'autoroute Jean-Lesage (20), à la hauteur de la route Monseigneur-Bourget, et l'autoroute Laurentienne (973), à la hauteur du boulevard Wilfrid-Hamel

Le tunnel comportera trois voies par direction. Ces voies seront superposées.



Une gestion dynamique des voies sera mise en place pour permettre d'adapter, au besoin, leur attribution.



L'une des trois voies sera destinée au transport en commun. Deux stations souterraines, deux terminus et plusieurs stations en surface seront aménagés.

Le projet est assujetti à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue au Règlement relatif à l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement.

Le projet du tunnel Québec-Lévis s'échelonnera sur un horizon d'une dizaine d'années. Rappelons que le dépôt du rapport final de l'étude d'impact sur l'environnement est prévu en 2023.

Liens connexes

Vision gouvernementale du transport collectif pour la région métropolitaine de Québec - Site Web du Réseau express de la Capitale

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Sources : Florence Plourde, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 643-6980; Claude Potvin, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Tél. : 418 521-3911; Pour information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724