Le Tribunal administratif du Québec permet au Collège Supérieur de Montréal et au Collège Supérieur de Sherbrooke de reprendre toutes leurs activités d'enseignement

MONTRÉAL, le 28 juill. 2026 /CNW/ -- Le Collège Supérieur de Montréal (CSM) et le Collège Supérieur de Sherbrooke (CSS) accueillent avec satisfaction la décision rendue aujourd'hui par le Tribunal administratif du Québec (TAQ), ordonnant la suspension des décisions de la ministre en leur permettant de reprendre immédiatement l'ensemble de leurs activités d'enseignement.

Cette décision intervient dans le cadre de la contestation du refus du ministère de l'Éducation de renouveler les permis des deux établissements. Grâce à cette ordonnance, les élèves pourront reprendre leur parcours de formation.

« Cette décision est avant tout une excellente nouvelle pour nos élèves. Depuis le début, notre priorité a toujours été de protéger leur parcours scolaire et d'éviter qu'ils subissent les conséquences d'une décision précipitée et injustifiée du ministère de l'Éducation. Nous sommes heureux de pouvoir les accueillir de nouveau et de reprendre notre mission d'enseignement. » a déclaré M. Noureddine Hajibi, Directeur général du CSM et du CSS.

Rappelons que le Collège Supérieur de Montréal œuvre dans le domaine de l'enseignement depuis 1971 et que son permis a été renouvelé de façon continue depuis sa création. Le Collège Supérieur de Sherbrooke, qui offre des services d'enseignement depuis 1969, présente, lui aussi un historique ininterrompu de renouvellements de son permis. Chacun de ces deux établissements cumule plus d'un demi-siècle d'expérience au service de la réussite scolaire

Les Collèges ont toujours soutenu que les motifs invoqués par le ministère ne reflétaient pas leur réalité ni les efforts considérables déployés afin de répondre aux exigences statutaires et réglementaires. Ils demeurent convaincus que leur position sera pleinement entendue lorsque le Tribunal sera appelé à se prononcer sur le fond du dossier.

Les équipes pédagogiques, administratives et de soutien sont déjà mobilisées afin d'assurer une reprise rapide, ordonnée et harmonieuse des activités. Les élèves recevront dans les prochaines heures toutes les informations relatives à la reprise des cours et aux modalités applicables.

Les Collèges tiennent à remercier sincèrement les élèves, les enseignants, les membres du personnel ainsi que leurs partenaires pour leur confiance, leur patience et leur remarquable résilience tout au long des dernières semaines. Leur soutien indéfectible a été une source de motivation constante.

Le Collège Supérieur de Montréal et Collège Supérieur de Sherbrooke poursuivront maintenant les procédures devant le Tribunal administratif du Québec avec la même rigueur et la même détermination, tout en continuant d'offrir un environnement d'apprentissage de qualité à l'ensemble de leur communauté.

SOURCE Collège Supérieur de Montréal

Source : Collège supérieur de Montréal : [email protected]; Collège supérieur de Sherbrooke : [email protected]