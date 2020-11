Le Triangle entrepreneurial Sherbrooke - Rennes - Arizona tient son événement virtuel de lancement

Une nouvelle collaboration pour faciliter la commercialisation d'innovations à l'international

SHERBROOKE, QC, le 3 nov. 2020 /CNW Telbec/ -Une nouvelle collaboration internationale voit le jour, visant à favoriser la croissance d'entreprises innovantes : le Triangle entrepreneurial Sherbrooke - Rennes - Arizona. L'initiative tient son grand événement virtuel de lancement les 2, 3, 4 et 6 novembre 2020, en partenariat avec le gouvernement du Québec, sous le thème La commercialisation des innovations de rupture, animé par la sommité mondiale Paul Millier. Près de 175 entrepreneurs, chercheurs, étudiants-entrepreneurs, experts, développeurs économiques et investisseurs du Canada, de la France, des États-Unis et de la Slovénie y participent.

Créé en 2020, le Triangle entrepreneurial Sherbrooke - Rennes - Arizona réunit les organismes de développement économique suivants :

Le Triangle entrepreneurial vise à favoriser le partage de connaissances, de pratiques et de ressources en lien avec le développement et la commercialisation d'innovations à l'international, dans le but de faciliter les démarches et le maillage des entreprises avec leur territoire d'adoption.

Un formateur de renom au rendez-vous

Afin d'outiller les entreprises technologiques en matière de commercialisation de leur innovation, les partenaires du Triangle entrepreneurial ont convié au sommet virtuel de lancement l'expert Paul Millier, ingénieur Arts et Métiers ParisTech, professeur à emlyon business school et conseiller d'entreprises.

Docteur en sciences de gestion, M. Millier mène des recherches sur le marketing et la gestion de l'innovation technologique depuis près de 40 ans. Il a développé une méthode novatrice pour saisir les marchés du futur, la SegmentuitionTM, qu'il partagera avec les participants au cours des quatre demi-journées de l'événement.

En plus des ateliers et étude de cas animés par M. Millier, le Sommet fournira une tribune aux partenaires du Triangle entrepreneurial, qui présenteront l'écosystème d'affaires de leur territoire. Des représentants des trois régions participeront aussi à un panel d'experts. Avec un espace Exposants réunissant plus de 30 organisations du Canada, des États-Unis et de la France et un volet B2B, la plateforme digitale du Sommet favorisa également le réseautage entre les participants.

Il est encore possible de s'inscrire au Sommet virtuel : https://bit.ly/triangle-2020-insc.

Cette première activité de maillage proposée par le Triangle entrepreneurial vise à mettre la table en vue d'une phase subséquente de développement, laquelle prévoit des missions exploratoires avec des entreprises sur les territoires étrangers. L'organisation de ces missions se mettra en branle dès que la situation internationale relative à la COVID-19 le permettra.

Citations

« Dans le contexte actuel de relance économique, la présence en grand nombre d'entreprises innovantes à fort potentiel de croissance devient encore plus importante. Nous avons besoin de leurs idées, de leur audace et de leur esprit d'innovation pour créer les produits et services de demain. Je salue donc la mise sur pied du Triangle entrepreneurial Sherbrooke - Rennes - Arizona et l'organisation de ce premier sommet, qui outillera les entrepreneurs technologiques en vue de mieux commercialiser leurs innovations. C'est avec beaucoup de fierté que le gouvernement du Québec appuie cette initiative via la mesure Startup Québec. »

- MarieChantal Chassé, députée de Châteauguay et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation (volets innovation et entrepreneuriat)

« Sherbrooke Innopole est fière d'avoir catalysé les relations entre les trois territoires du Triangle entrepreneurial Sherbrooke - Rennes - Arizona. Ainsi, l'événement de lancement s'avère à la fois le fruit de collaborations tissées au fil des trois dernières années avec Rennes, et plus récemment avec l'Arizona, et le début d'un partenariat tripartite fort prometteur. Réussir la commercialisation d'une innovation passe entre autres par une approche nécessairement avant-gardiste pour saisir les marchés du futur et par le maillage international permettant de rentabiliser la technologie sur les marchés mondiaux : ce sont là deux objectifs que poursuivent les partenaires du Triangle entrepreneurial, au bénéfice des entreprises technologiques et de nos écosystèmes d'affaires respectifs. »

- Josée Fortin, directrice générale, Sherbrooke Innopole

« L'initiative de Triangle entrepreneurial de Sherbrooke Innopole concrétise le renforcement des relations entre Rennes (Bretagne) et le Québec et nous permet d'envisager un partenariat durable dans le développement de l'innovation portée par nos entrepreneurs des deux côtés de l'Atlantique. »

- Simon Ferey, chargé de développement avec le Québec, Destination Rennes

« Le Département de développement économique de la ville de Surprise et son centre d'innovation pour entreprises, AZ TechCelerator, sont ravis de se joindre et de participer à la construction d'un réseau mondial qui ouvre de nouvelles opportunités prometteuses pour notre communauté, nos entreprises et les jeunes pousses cherchant à se développer au sein d'un écosystème favorable du sud-ouest des États-Unis. »

- Jeanine Jerkovic, directrice du développement économique, Ville de Surprise

« Aujourd'hui, chaque startup se doit d'être une nouvelle entreprise internationale. Participer à ce Triangle entrepreneurial jette les bases pour une expansion sur les marchés internationaux avec un réseau de soutien intégré. Ces entreprises en expansion ont accès aux ressources et aux programmes nécessaires à leur entrée sur le marché américain. L'accès direct à notre incubateur désigné International Soft Landings, au University of Arizona Center for Innovation et au réseau élargi d'entreprises de l'Arizona en font un collaborateur idéal pour les entreprises internationales. »

- Carol Stewart, vice-présidente associée, Tech Parks Arizona, University of Arizona

Le sommet virtuel La commercialisation des innovations de rupture est organisé par Sherbrooke Innopole, en collaboration avec Le Poool, Surprise Economic Development Department et Tech Parks Arizona, avec la participation financière du gouvernement du Québec. Les partenaires du Triangle entrepreneurial tiennent à remercier les commanditaires de l'événement :

PLATINE : Destination Rennes, Robic, Groupe Stratéys, Université de Sherbrooke

OR : Arizona Commerce Authority, AZ TechCelerator, Délégation du Québec à Los Angeles, Délégation du Québec à Paris, Eureach, Greater Phoenix Economic Council, iA7, Canada Arizona Business Council, Consulate of Canada in San Diego, Sun Corridor, University of Arizona, Ton Équipier, University of Arizona Center for Innovation, Ville de Sherbrooke

ARGENT : ACET Banque Nationale, Benoît & Côté, Bretagne Commerce international, Fidal, Préférence Estrie

À propos de Sherbrooke Innopole

Sherbrooke Innopole est l'organisme de développement économique de la Ville de Sherbrooke qui dessert le secteur industriel et tertiaire-moteur. Sa mission est d'accélérer le développement des entreprises des cinq filières-clés - Industrie manufacturière et fabrication de pointe, Technologies propres, Technologies de l'information, Sciences de la vie et Micro-nanotechnologies - et d'agir pour faire de Sherbrooke un environnement d'affaires attractif et innovant.

À propos du Poool

Le Poool, opérateur de la capitale French Tech Rennes St Malo, a pour mission d'encourager l'innovation et l'entrepreneuriat au service de l'emploi sur le territoire d'Ille et Vilaine (Bretagne, France).

À propos de Destination Rennes

Destination Rennes est la structure dédiée à l'attractivité de Rennes et sa région. Une ligne de train à grande vitesse qui positionne Rennes à 1h25 de Paris, un nouveau Centre des congrès situé en cœur de ville, de grands projets urbains : la Métropole rennaise a tout pour attirer entrepreneurs et start-ups.

À propos de City of Surprise Economic Development Department

Le Département de développement économique de la ville de Surprise et son centre d'innovation pour entreprises, AZ TechCelerator, offrent des services permettant d'accélérer la qualité des affaires et un environnement commercial florissant dans la communauté de Surprise, en banlieue nord-ouest du Grand Phoenix, une ville en pleine croissance de 140 000 habitants dans une région comptant près de cinq millions de personnes.

À propos de Tech Parks Arizona

Tech Parks Arizona crée le « terrain interactif » qui génère, attire et retient les entreprises technologiques et les talents en accord avec la recherche, la mission et les objectifs de l'Université de l'Arizona. Tech Parks Arizona dirige l'UA Tech Park, l'UA Tech Park at The Bridges et le Centre d'innovation de l'Université de l'Arizona, en accordant la plus haute priorité au recrutement d'entreprises souhaitant se connecter à l'Université de l'Arizona.

