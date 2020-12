Le travail à la maison obtient une promotion en 2021 - Expedia offre des voyages de deux semaines de type « Travailler d'ici » pour 20,20 $

Près des deux tiers des télétravailleurs du Québec aimeraient pouvoir travailler à partir d'un lieu de vacances pour se changer les idées, selon la nouvelle étude d'Expedia.

MONTRÉAL, le 10 déc. 2020 /CNW Telbec/ - À titre de reconnaissance des mois passés à travailler aux tables de cuisine, sur les canapés et même dans les chambres à coucher, Expedia offre une promotion au travail à la maison en 2021. Les travailleurs fatigués du Canada pourront réserver l'un des six voyages de luxe « Travailler d'ici » de deux semaines pour seulement 20,20 $, qui leur permettra de changer leur arrière-plan de vidéoconférences et de redécouvrir la beauté du Québec.

Pour ceux qui voudraient bénéficier d'une nouvelle perspective en 2021, les voyages spéciaux « Travailler d'ici » seront mis en vente le 14 décembre à 20 h 20 HNE (8:20 PM HNE) sur Travailler d'ici et s'envoleront certainement très rapidement. Les travailleurs qui mettront la main sur l'un des six forfaits « Travailler d'ici » de 20,20 $ recevront un séjour de deux semaines pour deux personnes dans une propriété Expedia VIP Access en avril 2021. * Les expériences « Travailler d'ici » mettent en valeur différentes régions et offrent un avant-goût de destinations urbaines et éloignées, notamment l'Hôtel X (Toronto), Entourage sur-le-Lac (Québec) et le Sundial Boutique Hotel (Whistler).

« La pandémie de la COVID-19 a bouleversé le « 9 à 5 » quotidien des Québécoises et Québécois », déclare Andrew di Tomasso, directeur régional du Groupe Expedia. « Nous avons maintenant une chance inouïe : profiter de ce changement pour marier travail et voyage. Les travailleurs peuvent ainsi redécouvrir les superbes paysages de notre belle province, comme ceux qu'on peut admirer à partir de l'hôtel et resort Entourage sur-le-Lac, à Lac-Beauport. C'est ce que représente notre campagne « Travailler d'ici » : l'occasion d'élever n'importe quel espace de travail afin de générer des expériences plus agréables et plus productives, ce qui profitera non seulement aux employés, mais aussi aux employeurs. Nous suggérons toutefois à la population de faire des escapades de télétravail dans le respect des mesures sanitaires actuellement en vigueur dans leur région. »

En ce sens, Expedia lance la campagne « Travailler d'ici » pour contribuer à démanteler les obstacles à la planification de vacances dédiées au travail, après avoir examiné les comportements des télétravailleurs du Canada et du Québec. L'étude a révélé les désirs et les avantages perçus du travail à partir d'un nouvel emplacement à l'aide des données présentées ci-dessous.

La situation actuelle :

En novembre, la moitié des Québécois sondés travaillaient à domicile 100 % du temps. Le désir de voyager est bien présent, puisque 63 % des répondants souhaitaient pouvoir travailler à partir d'un nouvel emplacement ou d'un lieu de vacances pendant quelques semaines, pour changer de décor. Pourtant, seulement un quart des personnes interrogées ont déclaré avoir travaillé loin de la maison au moins une fois.

Les Québécois veulent une bouffée d'air frais : les trois plus grands défis auxquels ils font face lorsqu'ils travaillent à distance sont le sentiment d'être coincés à l'intérieur (33 %), le manque d'intimité par rapport aux autres personnes de leur ménage (32 %) et le manque de tranquillité (30 %).

À l'heure actuelle, 58 % des travailleurs ont dit que leur employeur pourrait les soutenir dans la planification d'un voyage de travail à distance, mais il y a encore des obstacles aux déplacements.

Les deux principaux facteurs qui freinent la réservation d'une escapade de travail sont les avertissements en lien avec le voyage en temps de pandémie (47 %) et l'argent et les finances (43 %).

Amélioration des relations et augmentation de l'énergie positive :

Sous la pression actuelle ressentie quant au travail et à la vie familiale, exactement la moitié des parents québécois seraient prêts à laisser leur famille à la maison pendant une semaine ou deux pour travailler à distance dans un nouvel endroit; 61 % des répondants ont même dit que des vacances de ce type amélioreraient leur relation avec leurs enfants.

De façon semblable, 54 % des personnes interrogées qui étaient en relation amoureuse ont déclaré qu'un voyage « Travailler d'ici » améliorerait leur relation avec leur partenaire.

En ce qui concerne l'humeur, près de la moitié (47 %) des Québécois ont dit que le fait de travailler à partir d'un nouvel endroit ou d'un lieu de vacances avait amélioré leur humeur et, en fin de compte, contribué à améliorer leur relation avec leur patron et leurs collègues.

Des Québécoises et Québécois plus zen et souriants: les télétravailleurs du Québec disent qu'un voyage « Travailler d'ici » à l'extérieur de la province aurait de réels bénéfices émotionnels. Les cinq premiers sont le sentiment de bonheur (38 %), la détente (33 %), l'excitation (32 %), l'énergie (32 %) et la productivité (31 %).

Rêver de la destination parfaite

La plage était le site « Travailler d'ici » le plus populaire (40 %), suivie de près par un lac (36 %), les montagnes (31 %) et la campagne (26 %).

Les Québécoises et les Québécois veulent tout de même se sentir à la maison lors de leur escapade, puisque plus de la moitié (54 %) d'entre eux affirment que leur choix privilégié d'hébergement serait une location de vacances (condo, villa, chalet privé, etc.)

Un environnement calme et relaxant serait la caractéristique la plus importante pour 69 % des Québécois sondés. Les autres choix populaires comprennent l'espace disponible (41 %), l'éloignement (33 %) et le luxe (32 %).

Finalement, il est essentiel de consulter les avis aux voyageurs au moment de réserver ou de voyager. Visitez le Centre de ressources sur la COVID-19 pour obtenir de plus amples renseignements.

Note:

Enquête mondiale « Travailler d'ici » d'Expedia compilée entre le 5 et le 12 novembre 2020 par OnePoll. Répondants : 2000, adultes canadiens, employés du Canada qui travaillent ou peuvent travailler à la maison, dont 540 Québécoises et Québécois.

TERMES ET CONDITIONS

Offre extrêmement limitée, jusqu'à épuisement des stocks - seulement six (6) réservations sont disponibles à ce tarif. L'offre n'est disponible que dans les trois (3) hôtels participants (deux (2) réservations par établissement). L'offre est valide pour l'une ou l'autre des périodes de voyage indiquées, du 1 avril au 15 avril 2021 ou du 16 avril au 30 avril 2021, en fonction d'une occupation double, et comprend les taxes et les frais. Ce ne sont pas tous les types de chambres qui peuvent être inclus dans l'offre. L'offre est sujette à disponibilité et peut être interrompue sans préavis. Des conditions spécifiques à l'hôtel peuvent s'appliquer et seront notifiées avant la réservation. Les modalités de réservation habituelles d'Expedia s'appliquent : https://www.expedia.ca/lp/lg-legal. Promoteur : Expedia, Inc., 1111 Expedia Group Way W., Seattle, WA 98119 États-Unis

Si vous n'êtes pas en mesure de voyager pendant les périodes de voyage indiquées en raison des restrictions gouvernementales liées à la pandémie de coronavirus, Expedia vous aidera à reprogrammer le voyage.

Remarque : Le fait de travailler à un endroit différent de votre lieu de travail normal peut entraîner des responsabilités fiscales personnelles ou des responsabilités pour votre employeur. Veuillez consulter un conseiller fiscal et votre employeur pour toute question.

