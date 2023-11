Le travail à l'étranger devient une priorité pour les Québécois dans leur choix d'employeur

Près de la moitié des personnes interrogées (46%) affirment que les politiques de travail à l'étranger joueraient un rôle dans leur décision, un pourcentage qui monte à 71 % parmi les milléniaux et les membres de la génération Z au Québec.

MONTRÉAL, le 8 nov. 2023 /CNW/ - Une enquête nationale menée par la société montréalaise FlightHub, spécialisée dans les voyages, a révélé un changement significatif dans le paysage professionnel. En interrogeant 2 000 Canadiens, cette étude a mis en lumière une évolution marquée dans les aspirations des jeunes Québécois. Ils ne considèrent plus l'emploi comme le seul moyen de garantir leur stabilité financière et de faire progresser leur carrière. Ils privilégient désormais des modes de travail qui intègrent les voyages. Contrairement aux générations précédentes, axées sur la stabilité financière et l'avancement professionnel, les jeunes Québécois adoptent de plus en plus la tendance des « travacances », qui combine travail et loisirs.

La moitié des Québécois (51%) âgés entre 25 et 40 ans, envisagent sérieusement de combiner travail et voyage à l'étranger. (Groupe CNW/FlightHub)

Une envie d'ailleurs

Selon l'enquête, la moitié des Québécois (51%) âgés entre 25 et 40 ans, envisagent sérieusement de combiner travail et voyage à l'étranger. Certains projettent même des séjours prolongés de plusieurs mois dans des destinations internationales. Ces participants ont clairement exprimé leur désir de voyages prolongés, définissant une durée de 44 jours comme idéale s'ils avaient la possibilité de travailler depuis l'étranger. Cette évolution des préférences en matière de vacances met en lumière l'importance croissante accordée aux loisirs et à la détente dans la vie des jeunes travailleurs. Parmi les raisons évoquées pour expliquer cette tendance, on trouve la possibilité de prendre des vacances plus longues, de rompre avec la routine quotidienne, d'explorer de nouvelles cultures et de rendre visite à des proches à l'étranger.

Les « travacances » : une synergie entre voyages et travail

Une nouvelle tendance émerge donc : celle des « travacances » ou du travail hybride depuis des destinations étrangères. Selon l'enquête FlightHub, 46 % des résidents du Québec ont indiqué que la politique d'une entreprise en matière de travail à l'étranger influencerait leur choix d'employeur. Cette préférence est encore plus marquée parmi la jeune génération, atteignant même 71 % chez les Milléniaux et la génération Z. À l'heure où 76% des Boomers rejettent cette nouvelle approche, et que 51% d'entre eux déclarement également se sentir incapable de travailler tout en voyageant, les changements dans les habitudes de travail et dans l'approche du voyage au travail se précisent.

Le voyage en tant qu'avantage pour les employés

À la lumière des données mentionnées ci-dessus, de nombreuses entreprises cherchent à attirer et à fidéliser leurs employés en leur offrant davantage d'avantages, notamment un meilleur accès aux services de voyage. Christopher Cave, PDG de FlightHub, ajoute : « Chez FlightHub, nous nous positionnons comme un partenaire polyvalent pour les employeurs, non seulement pour permettre à leur personnel de travailler à distance à l'étranger, mais aussi pour ceux qui encouragent les employés à voyager pendant leur temps libre et à se reposer. Récemment, nous avons introduit un programme permettant aux entreprises de fournir à leurs employés un accès à des tarifs préférentiels pour les voyages. Conçue pour promouvoir un équilibre entre la vie personnelle et professionnelle, notre proposition vise à rendre les voyages plus accessibles à tous et à trouver des solutions adaptées à tous les styles de travail.»

À propos de FlightHub

Basé à Montréal, FlightHub possède et exploite FlightHub ™ et Justfly ™, deux des principales agences de voyages en ligne d'Amérique du Nord. FlightHub rend les voyages accessibles, permettant à un plus grand nombre de personnes de visiter de nouveaux endroits et d'explorer de nouvelles cultures. Avec des millions de clients servis chaque année, son objectif est d'offrir aux voyageurs les vols les plus abordables, des itinéraires optimaux et un service à la clientèle exceptionnel. Depuis 2012, sa technologie de pointe en matière de réservation a permis de créer plus de 30 millions de connexions.

Pour plus d'informations, contactez [email protected]

SOURCE FlightHub