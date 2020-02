Le transport ferroviaire essentiel à l'industrie forestière

QUÉBEC, le 12 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) souhaite une intervention rapide des autorités pour que le transport par voie ferrée reprenne le plus rapidement possible au Québec et en Ontario afin d'éviter tout impact négatif pour ses membres.

Les voies ferrées sont bloquées depuis plusieurs jours, ce qui fait craindre une rupture de l'approvisionnement et un ralentissement des exportations.

Un retour à la normale est nécessaire, et ce, le plus rapidement possible, afin d'assurer le transport du bois d'œuvre, des pâtes et papiers, des copeaux et des différents produits nécessaires à leur production et ainsi éviter tout ralentissement de la production et annulation de quarts de travail.

Les délais d'expédition causés par cette rupture de service prendront plusieurs semaines à résorber, il est donc impératif d'y mettre fin rapidement. Rappelons que l'industrie forestière exporte pour 11,64 milliards $ de ses produits annuellement, dont la très grande partie par train vers les États-Unis.

SOURCE Conseil de l'industrie forestière du Québec

Renseignements: Karl Filion, Conseil de l'industrie forestière du Québec, 1175, avenue Lavigerie, Bureau 200, Québec (Québec), G1V 4P1, Tél. : (418) 657-7916 poste 416

