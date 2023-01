SAINT-HYACINTHE, QC, le 10 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Les directions d'Olymel et de Cintech agroalimentaire annoncent aujourd'hui une entente visant à partager espaces, ressources humaines et matérielles dans les nouvelles installations de Cintech à St-Hyacinthe. Grâce à cette entente, Olymel, chef de file canadien de la transformation des viandes de porc et de volaille aménagera un laboratoire de chimie dans le nouveau bâtiment de Cintech agroalimentaire à St-Hyacinthe. L'annonce de cette entente permet par ailleurs à Cintech agroalimentaire de franchir une étape importante en tant qu'accélérateur d'innovation.

Une équipe de professionnels s'installera d'ici fin janvier en permanence dans ce nouveau laboratoire placé sous la supervision de M. Eric Pouliot, directeur, Sciences et technologie des aliments chez Olymel. Ce laboratoire permettra aux équipes de recherche et développement d'Olymel de répondre adéquatement à leurs besoins technologiques en ayant accès à un vaste espace au sein de la technopole agroalimentaire.

Par cette initiative et dans le cadre de ses activités, Cintech souhaite partager des équipements et des expertises dans le domaine agroalimentaire. En mettant en commun des expertises des deux entreprises, mais également en s'appuyant sur le savoir-faire des équipes d'Olymel, Cintech cherche ainsi à répondre aux besoins technologiques et aux objectifs fixés pour le développement et la résilience de l'entreprise.

« En centralisant le laboratoire de chimie d'Olymel dans notre nouveau bâtiment, Cintech fait un pas important en tant que bâtisseur d'écosystèmes. Cela démontre qu'il est possible de mutualiser nos équipements et nos expertises dans le but d'accélérer l'innovation agroalimentaire au Québec afin, entre autres, d'améliorer notre autonomie alimentaire. Le partage des ressources et l'entraide font partie intégrante de la culture de Cintech et cette initiative avec Olymel n'est que le début d'une collaboration mutuellement avantageuse. Cette entente ouvre aussi la porte à d'autres partenariats qui seront annoncés dans les prochaines semaines afin de mutualiser la R & D pour les entreprises agroalimentaires québécoises. »

Jean Lacroix, président-directeur général de Cintech agroalimentaire.

« Cette entente permet à Olymel de démontrer son leadership au sein de l'industrie agroalimentaire, particulièrement dans les volets de ses activités qui touchent la R&D et l'assurance qualité. Elle s'inspire d'une approche innovante dans le domaine de la R&D qui va générer une synergie profitable à nos deux organisations. Nous sommes heureux de rendre disponibles nos connaissances et notre expérience en chimie alimentaire tout en ayant accès à l'expertise et aux équipements de recherche de Cintech agroalimentaire. Cette démarche innovatrice est une première au Canada et nous souhaitons qu'elle débouche sur une nouvelle approche dans les domaines de la recherche pré-compétitive et de l'innovation. Cette entente permettra également à Olymel de jouir d'une plus grande autonomie dans l'analyse nutritionnelle des aliments que l'entreprise produit et sera bénéfique à long terme à l'ensemble de l'industrie agroalimentaire québécoise. »

Sylvain Fournaise, vice-président Sécurité alimentaire, Services techniques et R&D, Olymel.

À propos de Cintech agroalimentaire

Depuis 1986, Cintech offre son expertise et soutien technologique aux entreprises agroalimentaires québécoises qui cherchent à améliorer et consolider leur performance. L'entreprise a comme mission d'accroître l'innovation et la compétitivité de l'industrie agroalimentaire québécoise par le soutien de la recherche et développement, la recherche consommateur et le transfert technologique.

Cintech agroalimentaire accompagne les entreprises à innover, développer de nouveaux produits, améliorer les produits actuels, optimiser les attributs organoleptiques, évaluer l'attrait auprès des consommateurs et bien davantage. Grâce à son équipe multidisciplinaire composée d'une cinquantaine de spécialistes, Cintech a soutenu de nombreuses entreprises, incluant des multinationales, dans la réalisation de centaines de mandats au fil des ans.

À PROPOS D'OLYMEL

Olymel est au Canada le chef de file dans le secteur de la production, de la transformation et de la distribution des viandes de porc et de volaille. L'entreprise s'est donnée pour mission de nourrir le monde avec passion et avec des produits dont la qualité est irréprochable. Employant plus de 14 000 personnes, l'entreprise possède des établissements de production et de transformation au Québec, en Ontario, en Alberta, en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick. Olymel exporte près du tiers de ses ventes totales. Son chiffre d'affaires annuel est de l'ordre de 4,5 milliards de dollars. L'entreprise commercialise ses produits principalement sous les marques Olymel, Lafleur, Flamingo, La Fernandière, Pinty's, Tour Eiffel et F. Ménard.

