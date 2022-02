TRULANCE a reçu l'approbation de Santé Canada pour le traitement du syndrome du côlon irritable avec constipation (SCI-C) chez l'adulte 2 . Il s'agit du premier traitement mis sur le marché par la division gastro-intestinale de la société canadienne. Les directives canadiennes concernant le traitement du SCI-C recommandent une variété d'approches pharmaceutiques et non pharmaceutiques 3 , mais 70 % des patients interrogés souffrant du syndrome du côlon irritable rapportent qu'aucun traitement n'a jusqu'à présent soulagé complètement leurs symptômes 4 .

« Bausch Health, Canada est fière de lancer TRULANCE, le premier traitement mis sur le marché par sa division gastro-intestinale, dans un domaine où il existe un grand besoin non satisfait pour les patients canadiens et pour une maladie dont la prévalence au Canada est l'une des plus élevées au monde », a déclaré Ginette Gagné, présidente et directrice générale par intérim et vice-présidente, Finances, Bausch Health, Canada. « Nous savons que les médecins sont à la recherche d'alternatives pour améliorer les soins prodigués aux Canadiens souffrant des symptômes souvent contraignants du SCI-C. »

TRULANCE représente une nouvelle option de traitement pour les patients atteints du syndrome du côlon irritable.

Dans un sondage mené récemment auprès de patients atteints du SCI-C à travers le Canada, près de trois personnes sur quatre (72 %) ont déclaré que leurs symptômes n'étaient pas tous contrôlés. Près de six personnes sur dix (57 %) ont déclaré que leurs symptômes les empêchaient de profiter de leurs activités quotidiennes et un nombre équivalent (56 %) estime que leurs symptômes les empêchent de réaliser pleinement leur potentiel dans la vie5. La gravité et les répercussions des symptômes du SCI se reflètent dans un sondage réalisé en 2018, dans lequel les Canadiens atteints du SCI ont déclaré qu'ils renonceraient à 25 % de leur vie restante (15 ans) pour vivre une vie sans symptômes6.

« La disponibilité d'un nouveau traitement au Canada pour le SCI-C constituera une option supplémentaire appréciée et nécessaire pour les médecins. Il leur permettra d'aider leurs patients à gérer le SCI-C, qui peut être très difficile et avoir des répercussions importantes sur la vie des patients », se réjouit le Dr Marc Bradette, gastro-entérologue au Centre hospitalier universitaire de Québec (CHU de Québec, pavillon Hôtel-Dieu de Québec, à Québec. « Le fait de disposer d'un nouveau traitement est particulièrement important pour les patients dont les symptômes ne sont pas contrôlés. »

« Nous nous réjouissons de l'arrivée d'un nouveau traitement du SCI-C pour les Canadiens, car nous savons que les traitements actuels ne répondent pas aux besoins de toutes les personnes atteintes de cette maladie », affirme Gail Attara, présidente et directrice générale de la Société gastro-intestinale. « Notre propre vaste enquête auprès des personnes vivant avec le syndrome du côlon irritable a montré que seule une personne sur cinq évaluait que ses symptômes étaient bien contrôlés7. Cela démontre clairement le besoin urgent de nouvelles options de traitement pour ceux qui vivent avec cette maladie invisible. »

« Avec une prévalence du SCI aussi élevée au Canada, nous sommes ravis d'apprendre qu'une nouvelle option de traitement est disponible pour aider les Canadiens à gérer les symptômes et la sévérité du SCI-C », a déclaré Kelsey Cheyne, directrice générale de la Fondation canadienne de la santé digestive. « Cela rejoint notre vision, qui consiste à donner à tous les Canadiens les moyens de gérer leur santé digestive en toute confiance et avec optimisme. »

À propos du syndrome du côlon irritable avec constipation (SCI-C)

Le syndrome du côlon irritable (SCI) se caractérise par des symptômes fréquents et intenses de douleurs abdominales, de ballonnements, de constipation ou de diarrhée, qui perturbent la vie quotidienne.8 Le SCI-C est l'un des quatre sous-types du SCI. Il survient lorsque le système digestif se contracte lentement, retardant le temps de transit des produits de la digestion, ce qui entraîne des selles dures, difficiles à évacuer et peu fréquentes (constipation). Les autres formes de cette maladie sont le SCI-D (diarrhée), le SCI-M (mixte, symptômes de constipation et de diarrhée) et le SCI-U (non classifié). Le SCI à prédominance de constipation représente environ 30 % des cas de SCI9..

Le SCI touche jusqu'à un Canadien sur cinq à différents moments10 et le Canada a l'une des prévalences les plus élevées au monde de cette maladie11. Le risque pour un Canadien de développer le SCI au courant de sa vie est de 30 %. Le SCI touche 20 % de la population à différents moments et, au Canada comme dans la plupart des pays occidentaux, le SCI se manifeste beaucoup plus fréquemment chez les femmes que chez les hommes12. Environ deux Canadiens sur trois (67 %) atteints du SCI-C disent que leurs symptômes les gênent et 60 % disent qu'il leur est difficile de planifier des activités parce qu'ils ne savent jamais quand leurs symptômes vont se manifester ; la moitié (51 %) disent que leurs symptômes les obligent à rester souvent à la maison13.

À propos de TRULANCEMD (comprimés de plécanatide)

TRULANCE est un agoniste de la cyclase de guanylate, qui imite l'effet des hormones naturelles dans l'organisme. Ceci lui confère un mode d'action unique lui permettant d'agir dans l'intestin grêle de manière sensible au pH pour faciliter la sécrétion de liquides, augmenter le transit intestinal et diminuer l'activité des nerfs sensibles à la douleur dans les intestins14. Les études cliniques ont démontré que TRULANCE a réduit de manière statistiquement significative la sévérité de la maladie du SCI selon l'auto-évaluation du patient et les symptômes du SCI par rapport au placebo15. Lors des deux essais cliniques sur lesquels l'approbation de TRULANCE était basée, respectivement 30,2 % et 21,5 % des patients traités par le TRULANCE ont été considérés comme des patients ayant répondu au traitement, ce qui signifie qu'ils ont présenté à la fois une diminution significative des douleurs abdominales et une augmentation significative du nombre de selles spontanées complètes par rapport aux patients sous placebo16. Les essais cliniques ont montré que l'incidence des effets indésirables graves chez les patients utilisant TRULANCE était faible (0,8 %) et similaire à celle enregistrée dans le groupe placebo des études17. TRULANCE n'a pas été étudié ni approuvé chez les patients de moins de 18 ans18.

À propos du sondage auprès des patients atteints de SCI-C19

Les données sur les opinions et les expériences actuelles des Canadiens atteints du syndrome du côlon irritable proviennent d'une enquête exhaustive commandée par Bausch Health, Canada en septembre et octobre 2021 et menée par la société de recherche Callosum. L'enquête a recueilli des données auprès de 784 Canadiens âgés de 18 ans et plus qui ont reçu un diagnostic précis de SCI-C ou qui ont reçu un diagnostic de SCI en général, mais qui présentent des symptômes de constipation. L'âge moyen des répondants était de 47 ans ; 72 % étaient des femmes et 28 % des hommes, ce qui illustre la plus grande incidence du SCI-C chez les femmes. Les répondants provenaient de toutes les régions du Canada, dans une proportion très proche de la part respective de chaque région dans la population canadienne.

À propos de Bausch Health Companies Inc.

Bausch Health Companies Inc. (NYSE/TSX: BHC) est une société mondiale dont la mission est d'améliorer la vie des gens grâce à ses produits de santé. Nous mettons au point, fabriquons et commercialisons un large éventail de produits pharmaceutiques, d'appareils médicaux et de produits en vente libre, principalement dans les domaines thérapeutiques de la santé oculaire, de la gastroentérologie et de la dermatologie. Nous honorons nos engagements en bâtissant une société novatrice vouée à l'amélioration de la santé globale.

Au Canada, la gamme de médicaments d'ordonnance de la société vise principalement la santé oculaire, la dermatologie et les affections cardiométaboliques. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site Web de la société à bauschhealth.ca.

