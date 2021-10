Le Train des Fêtes du CP soutiendra les banques alimentaires locales en 2021 avec un concert virtuel et des dons

CALGARY, AB, le 8 oct. 2021 /CNW/ - Le Canadien Pacifique (CP) organisera un concert virtuel et fera des dons aux banques alimentaires des communautés aux abords de son réseau pour la 23e édition annuelle de son programme de Train des Fêtes. Même si le programme bien apprécié du Train des Fêtes sera virtuel encore une fois cette année, il continuera de mettra en lumière la nécessité des banques alimentaires et le travail essentiel qu'elles accomplissent.

« L'esprit du Train des Fêtes consiste à donner généreusement et à inciter notre entourage à en faire autant, a déclaré Keith Creel, président et chef de la direction du CP. Même si nous sommes déçus que le Train des Fêtes ne puisse pas se rendre sur place encore cette année, nous aurons l'honneur d'offrir un programme virtuel et de continuer à appuyer les communautés et les banques alimentaires locales partout sur notre réseau dans leur mission d'éliminer l'insécurité alimentaire en Amérique du Nord.

Depuis sa création en 1999, le Train des Fêtes du CP a permis de recueillir 19,4 millions de dollars et 4,9 millions de livres de nourriture pour les banques alimentaires dans les localités qui bordent le réseau du CP. Le CP fera encore une fois des dons aux banques alimentaires qui profitent habituellement des visites du Train des Fêtes, y compris celles qu'il ne visite habituellement qu'un an sur deux.

« Tout au long de la pandémie, le besoin d'une aide alimentaire d'urgence a énormément augmenté; nous sommes donc reconnaissants d'être l'un des organismes de bienfaisance soutenus par le Train des Fêtes du CP cette année, a déclaré Vince Barletta, chef de la direction de Harvest Manitoba. Le Train des Fêtes du CP met en lumière l'insécurité alimentaire dans des communautés comme la nôtre. Grâce aux fonds recueillis, nous pourrons veiller à ce qu'aucun Manitobain ne souffre de la faim pendant les Fêtes ni après. »

Le Train des Fêtes du CP a toujours présenté des spectacles sur place. Afin de poursuivre cette tradition, le CP produira un concert-bénéfice virtuel. Nous donnerons plus d'information à ce sujet dans les semaines à venir.

« Nous attendons avec impatience le concert virtuel du Canadien Pacifique cette année et nous sommes heureux que le CP ait trouvé un moyen sûr de faire vivre l'esprit des Fêtes, a déclaré Valerie Nicholson-Watson, présidente et chef de la direction de Harvesters -- The Community Food Network, une banque alimentaire de Kansas City (Missouri) soutenue par le Train des Fêtes. Nous sommes reconnaissants envers le CP, dont les dons généreux ont permis à Harvesters de fournir des aliments nutritifs aux enfants, aux familles et aux personnes âgées qui comptent sur l'aide des organismes membres de notre réseau. Nous remercions le CP de son soutien constant à notre mission : nourrir les gens souffrant de la faim aujourd'hui et œuvrer pour mettre fin à la faim demain. »

À propos du Canadien Pacifique

