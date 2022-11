CALGARY, AB, le 22 nov. 2022 /CNW/ - Le programme du Train des Fêtes du Canadien Pacifique (CP) s'amorce cette semaine, tandis que le premier de deux trains tout illuminés quitte la région de Montréal pour se rendre au Maine, où auront lieu ce mercredi les spectacles d'ouverture de la tournée. Au cours des quatre prochaines semaines, 168 spectacles seront donnés dans deux pays dans le cadre du programme, afin d'amasser des fonds et des denrées tout en sensibilisant les gens à la cause des banques alimentaires locales.

« Maintenant dans sa 24e année, le programme du Train des Fêtes du CP célèbre la famille, la communauté et l'entraide, souligne Keith Creel, président et chef de la direction du CP. Nous espérons que le train tout illuminé et les spectacles musicaux inciteront les gens à célébrer les Fêtes partout au Canada et aux États-Unis, tout en leur rappelant notre devoir d'aider les personnes moins choyées pendant cette période. »

Après deux années de concerts virtuels en raison de la pandémie de COVID-19, le Train des Fêtes du CP reprendra ses concerts en personne, et se rendra notamment au Maine et dans les Cantons de l'Est au Québec pour la première fois. Dans les prochaines semaines, les deux trains s'arrêteront dans les collectivités de huit États américains et de six provinces canadiennes qui bordent le réseau ferroviaire du CP. Le Train des Fêtes du CP retournera à la Gare Union de Kansas City pour la première fois depuis 2018 pour y donner un spectacle spécial le 4 décembre. Le tout dernier spectacle de la tournée de 2022 aura lieu le 18 décembre à Port Coquitlam, en Colombie-Britannique.

Depuis sa création en 1999, le Train des Fêtes du CP a permis de recueillir plus de 21 millions de dollars et 5 millions de livres de nourriture pour les banques alimentaires dans les localités qui bordent le réseau du CP.

« Je rêve depuis toujours de présenter des spectacles à bord d'un train et je n'arrive pas à croire que ce rêve devient réalité en cette période de Noël. Je suis ravie de monter à bord du Train des Fêtes, raconte Tenille Townes, qui fait partie des huit musiciens vedettes participant à la tournée. Je suis impatiente de pouvoir admirer tous ces paysages enneigés du Canada par la fenêtre du train et de rencontrer nos amis qui assisteront à nos spectacles en cours de route. Tout cela, dans un effort pour soutenir les banques alimentaires et pour aider les gens à se nourrir et à prendre soin d'eux en cette période des Fêtes. »

Vous trouverez l'itinéraire et le calendrier complet de la tournée, un outil pour suivre le train en temps réel, des photos et des renseignements sur les artistes à l'adresse cpr.ca/holidaytrain. Suivez les activités du Train des Fêtes du CP sur Twitter, Facebook et Instagram : @CanadianPacific.

À propos du Train des Fêtes du CP

Le Train des Fêtes du Canadien Pacifique sillonne le Canada et les États-Unis en novembre et décembre pour amasser des fonds et des denrées alimentaires et pour sensibiliser les gens à l'important travail réalisé par les banques alimentaires dans leurs collectivités. Pendant la tournée, des musiciens professionnels donnent des concerts gratuits d'une demi-heure sur la scène tout illuminée du train. À chaque arrêt, le CP fait un don à la banque alimentaire locale et incite les spectateurs à en faire autant. Depuis sa création en 1999, le Train des Fêtes a permis de recueillir plus de 21 millions de dollars et 5 millions de livres de nourriture pour les banques alimentaires des collectivités. Le calendrier complet de la tournée, la liste des musiciens et du matériel promotionnel se trouvent à l'adresse cpr.ca/holidaytrain.

