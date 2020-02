Le tout premier Baromètre de l'action climatique lancé au Québec

Consensus dans la population : 74 % des Québécois estiment qu'il y a urgence d'agir!

MONTRÉAL, le 4 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le Laboratoire sur l'action climatique, une collaboration entre le média de solutions québécois Unpointcinq et une équipe de chercheuses de l'Université Laval, lance aujourd'hui le tout premier Baromètre de l'action climatique au Québec. Basé sur un sondage réalisé par la firme Léger en septembre 2019, le Baromètre dévoile plusieurs constats inédits sur la disposition des Québécois à l'égard des défis climatiques. Consensus au sein de la population : 74 % des Québécois estiment qu'il y a urgence d'agir.

À qui la responsabilité?

Seulement 33 % des répondants pensent que les Québécois font leur part, individuellement, dans la lutte aux changements climatiques. Ceci dit, ils ont des attentes élevées à l'égard de tous les acteurs impliqués. Selon eux, les entreprises industrielles (83 %), le gouvernement fédéral (76 %), le gouvernement du Québec (75 %), les municipalités et les MRC (63 %) et les commerces de proximité (62 %) devraient en faire davantage en matière de lutte contre les changements climatiques. Par ailleurs, 55 % des Québécois croient qu'ils devraient eux-mêmes en faire plus.

Quelle génération est concernée?

Les données l'indiquent clairement : 93 % des Québécois jugent que les changements climatiques concernent leur génération. Bien au-delà d'une préoccupation de la jeunesse ou d'une préoccupation métropolitaine, le Baromètre révèle que les femmes, les 55 ans et plus et ceux ayant des enfants et/ou petits enfants sont les groupes sociodémographiques les plus susceptibles de se préoccuper de la crise climatique partout dans la province.

Que font les Québécois?

Bien que près de neuf Québécois sur dix (86 %) affirment faire déjà des efforts pour réduire leur impact sur le climat, de nombreux gestes associés à de fortes réductions des émissions de GES tardent à être adoptés par la majorité. Par exemple, moins de 50 % de la population déclare composter, manger moins de viande, réduire l'utilisation de la voiture et diminuer les déplacements en avion. « Ce qu'on constate, c'est un écart entre la perception qu'ont les Québécois de faire leur part et l'impact climatique réel des gestes qu'ils posent, affirme Valériane Champagne St-Arnaud, chercheuse postdoctorale en communication environnementale, Université Laval. Même les individus les plus motivés surévaluent l'impact positif sur le climat d'un grand nombre de gestes du quotidien. »

La population québécoise segmentée : une première au Québec!

Grâce au Baromètre, il a été possible de segmenter la population en cinq sous-groupes distincts relativement à leur disposition, leurs attitudes, leurs croyances et leurs comportements envers les défis climatiques. Outre l'avantage évident de mieux comprendre comment la population québécoise se répartit sur ces questions, cette segmentation permettra de produire des informations et des contenus répondant davantage aux besoins des gens, les aidant ainsi à choisir les gestes qui ont un impact plus significatif sur le climat.

« Bonne nouvelle : les Québécois sont disposés à passer à l'action climatique! Près de 86 % d'entre eux agissent déjà pour le climat et poser ces gestes peut ou pourrait les rendre heureux (79 %). Par ailleurs, l'identification des cinq profils climatiques et les nouveaux « insights » issus de cette recherche apportent une contribution majeure et utile à un moment opportun à tous les acteurs concernés par la communication et la transition climatique au Québec », ajoute Philippe Poitras, idéateur et éditeur d'Unpointcinq.

Méthodologie du sondage

Les résultats du Baromètre de l'action climatique sont issus d'une enquête par sondage réalisée auprès de 2006 adultes québécois s'exprimant en français ou en anglais. Le sondage web, élaboré à partir d'une revue extensive de la plus récente littérature scientifique en communication et psychologie environnementale, a été mené par la firme de sondage Léger du 19 au 26 septembre 2019. Les données ont été pondérées de manière à les rapprocher de celles d'un échantillon représentatif de la population réelle du Québec, et ce, en fonction de l'âge, du genre, de la région, de la langue maternelle, de la scolarité ainsi que de la présence d'enfants au sein du ménage.

À propos du Laboratoire sur l'action climatique

Le Laboratoire sur l'action climatique est le fruit d'une collaboration entre une équipe de recherche de l'Université Laval et le média de solutions Unpointcinq. Suivant les modalités d'un laboratoire vivant et recourant autant à des sondages à grande échelle qu'à des groupes de discussion, il permet sur une base régulière de tester la disposition des Québécois à l'action climatique ainsi que la réception de différents types de contenus de communication climatique auprès de publics variés. Le Laboratoire compte sur l'appui financier, matériel et scientifique de partenaires, qui ne s'immiscent pas dans ses activités : le gouvernement du Québec, à travers son Fonds vert, dans le cadre du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques, Desjardins et Ouranos.

