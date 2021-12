La version améliorée de l'AK 550 est conçue pour offrir de nouvelles caractéristiques qui combleront les motocyclistes qui souhaitent repousser les limites du mototourisme. Depuis son lancement en 2016, le AK 550 a attiré l'attention de l'industrie mondiale des véhicules à deux roues et a été le modèle le plus prisé par les adeptes de maxi-scooters. Aujourd'hui, appuyé par sa nouvelle conception et ses fonctions améliorées de contrôle électrique, le AK 550 franchit une autre étape importante à la suite de son premier lancement au niveau mondial.

« Malgré les restrictions relatives aux voyages internationaux, je suis très reconnaissant que KYMCO puisse présenter son tout nouveau AK 550 au Salon EICMA, car c'est à Milan que le AK 550 a été lancé pour la première fois, a déclaré Allen Ko, président de KYMCO. En cette période difficile de l'après-pandémie, les gens ont plus que jamais le désir d'égayer leurs voyages. Et nous sommes ravis de présenter les plus récentes initiatives de KYMCO pour satisfaire les voyageurs du monde entier qui ne recherchent que le meilleur. »

Une combinaison de design novateur et de technologies de pointe

Le AK 550, ainsi nommé en l'honneur du 50e anniversaire de KYMCO, met en valeur les technologies et le savoir-faire que KYMCO a développé depuis plus de 50 ans. Doté d'une conception axée sur le motocycliste, le maxi-scooter AK 550 intègre parfaitement le sport et le design haut de gamme, offrant une expérience de « supertourisme » inégalée dans le plus grand souci du détail.

Le nouveau AK 550 pousse plus loin la notion de « passion du tourisme » grâce à sa structure de suspension unique, à son panneau flottant multicouche novateur, à ses feux de jour améliorés au niveau des phares et à sa technologie de commandes électroniques de pointe, qui offrent aux motocyclistes des performances exceptionnelles combinées au plaisir de conduire.

La toute nouvelle conception du AK 550 le rend encore plus attrayant et élégant. Inspirée des touches de piano, la nouvelle console centrale haut de gamme du AK 550 comprend des touches de fonction classiques, conviviales et intuitives. Ces touches permettent aux passagers de contrôler les opérations les plus fréquemment utilisées, comme le bouchon du réservoir de carburant, le coussin du siège, l'affichage du kilométrage et les verrous du guidon.

De plus, le nouveau AK 550 est équipé du « système ABS de virage », qui offre le niveau de protection le plus élevé en matière de sécurité dans les virages. Il est également doté d'un système de contrôle de la traction qui prévient le patinage des roues sur des chaussées mouillées et des surfaces inégales. Parmi les autres nouvelles caractéristiques, mentionnons l'accélérateur électronique, le régulateur de vitesse et le pare-brise électrique. Le nouveau AK 550 est plus sécuritaire, plus silencieux et plus confortable que jamais.

« Avec le nouveau AK 550, KYMCO repousse les limites à la fois du tourisme et du transport, a déclaré Allen Ko, président de KYMCO. Chez KYMCO, nous plaçons nos clients au cœur de tout ce que nous faisons. Le lancement du nouveau AK 550 témoigne de nos efforts continus pour aller au-delà des attentes et gagner le cœur des consommateurs du monde entier. »

À propos de KYMCO

KYMCO est un groupe spécialisé dans la fabrication de véhicules sport qui connaît un rayonnement mondial et est présent dans plus de 100 pays. Notre gamme de produits comprend des vélos électriques, des scooters, des motocyclettes, des VTT et des véhicules utilitaires. Le développement durable est au cœur de tout ce que nous faisons. Cet engagement qui perdure est le moteur des initiatives d'électrification de KYMCO depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, nous avons pour mission de créer des véhicules personnels qui gagnent le cœur des consommateurs du monde entier. Pour en savoir plus sur KYMCO : www.kymco.com

