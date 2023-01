Honda est la marque la plus souvent récompensée de l'histoire du palmarès des 10 meilleurs véhicules du magazine Car and Driver

Entièrement redessiné et construit au Canada , le Honda CR-V 2023 établit une nouvelle référence en matière de VUS compacts avec un style robuste, un intérieur spacieux et des performances hybrides-électriques sportives

Le CR-V a remporté à quatre reprises la première place au palmarès des 10 meilleurs véhicules de Car and Driver

MARKHAM, ON, le 17 janv. 2023 /CNW/ - Les rédacteurs du magazine Car and Driver ont classé le tout nouveau Honda CR-V 2023, construit au Canada, à la première position du prestigieux palmarès des 10 meilleurs véhicules pour son style robuste, son intérieur spacieux et ses performances hybrides-électriques sportives. Il s'agit d'une quatrième victoire au palmarès de Car and Driver pour le CR-V.

2023 Honda CR-V Touring Hybrid (Groupe CNW/Honda Canada Inc.) 2023 Honda CR-V production at Honda of Canada Mfg. (Groupe CNW/Honda Canada Inc.)

« Le CR-V est un ensemble bien équilibré qui se démarque à plusieurs niveaux », ont expliqué les rédacteurs de Car and Driver. « Cette impression commence dès que vous fermez la porte et que vous commencez à rouler, car la structure du nouveau CR-V procure aussitôt une sensation enveloppante, feutrée et solide. La carrosserie est plus rigide et l'isolation acoustique est plus importante au niveau du capot, du tablier et de la planche de bord. Une fois que vous prenez la route, le nouveau CR-V offre le genre de conduite en douceur que vous attendez d'un véhicule plus dispendieux. La direction est prompte et s'agence à un châssis qui décrit un arc régulier dans les virages. L'intérieur est également riche, avec le même thème de style attrayant que la Honda Civic, une gagnante du palmarès des 10 meilleurs véhicules. Les modèles Sport (Touring Hybrid au Canada) sont dotés d'un système hybride qui permet d'atteindre une consommation combinée de 5,88 litres/100 km; ce sont nos versions les plus recommandées de ce véhicule très convoité. »

« Le tout nouveau Honda CR-V 2023 a été amélioré à tous les égards, de sa conception robuste, plus sportive et sophistiquée à son plaisir décuplé au volant », a souligné Steve Hui, vice-président adjoint de Honda Canada. « Nous sommes particulièrement fiers que le CR-V, le CR-V hybride, la Civic Sedan et la Civic Si soient construits dans les usines de Honda of Canada Mfg. à Alliston, en Ontario; ces modèles construits au Canada rejoignent la toute nouvelle Accord au prestigieux palmarès des 10 meilleurs véhicules de Car and Driver cette année. »

Grâce à son excellence en matière de conception et d'ingénierie, Honda a été triplement récompensée au palmarès des 10 meilleurs véhicules du magazine Car and Driver cette année. Les rédacteurs du magazine ont également honoré la toute nouvelle Accord 2023 et toute la gamme Civic, qui comprend la toute nouvelle Civic Type R 2023, la voiture la plus puissante jamais vendue par Honda au Canada.

Avec 69 prix au total, Honda est la marque la plus souvent récompensée de l'histoire du palmarès des 10 meilleurs véhicules du magazine Car and Driver. Au moins un véhicule Honda a obtenu une place sur le palmarès annuel depuis la création du prix en 1983. De plus, l'Accord est de loin le véhicule le plus primé de l'histoire du palmarès de Car and Driver. Elle a figuré à ce prestigieux palmarès à pas moins de 37 reprises, dont 25 fois consécutives au cours des dernières années.

Parfait pour les déplacements quotidiens ou les aventures de fin de semaine, le nouveau CR-V est offert en cinq versions, dont la nouvelle version hybride CR-V Touring Hybrid au style audacieux, qui constitue la fine pointe de la gamme de modèles CR-V.

Le CR-V Touring Hybrid est équipé d'un système hybride-électrique avancé de quatrième génération à deux moteurs qui est plus puissant pour une expérience de conduite sportive et exaltante, ainsi qu'une efficacité énergétique élevée. Avec un couple de 247 lb-pi, c'est le CR-V le plus puissant de tous les temps.

Pour en savoir plus sur la gamme Honda CR-V, cliquez ici.

À propos de Honda Canada

Honda Canada Inc. a été fondée en 1969 et est la société mère des marques de véhicules Honda et Acura au Canada. Depuis 1986, la société a produit des moteurs Honda et près de 10 millions de voitures et camions légers à ses installations de fabrication à Alliston, en Ontario, où la Honda Civic et le Honda CR-V sont construits. Honda Canada a investi plus de 6,5 milliards de dollars au Canada et, chaque année, la société fait l'acquisition de plus de 3 milliards de dollars en biens et services auprès de fournisseurs canadiens. Depuis sa création, Honda Canada a vendu plus de cinq millions de voitures et de camions légers Honda et Acura au Canada par l'entremise d'un réseau regroupant plus de 280 concessionnaires partout au pays. Pour plus d'information, veuillez vous rendre sur www.hondacanada.ca.

