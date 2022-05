Onward Mobility ayant confirmé la fin de son projet QWERTY, Unihertz est probablement devenu le seul choix pour les personnes qui cherchent encore des téléphones intelligents à clavier, ce qui est tout à fait admirable et louable. Même si la série Titan d'Unihertz ne convient pas à tout le monde, il est bon de voir des personnes la développer. En appuyant l'offre actuelle d'Unihertz, nous ayons fait notre part pour accroître les probabilités que des téléphones à clavier plus avancés soient créés à l'avenir, et nous aimerions que l'entreprise en développe plus!

D'après ce que nous avons observé au cours des deux dernières années, la popularité généralisée des modèles Titan et Titan Pocket semble avoir permis à la marque d'accroître la valeur de ses produits QWERTY. Cela a également donné naissance au Titan Slim. « Le Titan Slim, le troisième téléphone de la gamme Titan, adopte une toute nouvelle forme qui ne vise pas à remplacer celle de ses prédécesseurs, mais à offrir une autre solution aux adeptes de PKB qui préfèrent la finesse à la robustesse et un écran rectangulaire à un écran carré », a expliqué Stephen Xu, fondateur et PDG d'Unihertz. Pour certains, l'écran rectangulaire est en effet plus convivial et plus compatible avec les applications modernes.

Comme toujours, Unihertz fabrique des téléphones intelligents qui répondent aux besoins quotidiens de ses utilisateurs, sans ajouter des fonctionnalités inutiles, et qui servent de bonnes amorces de conversation partout. « La valeur fondamentale de l'entreprise n'est pas de suivre le courant dominant, mais de développer des produits qui offrent plus de choix à ses clients », a ajouté M. Xu. En fait, Unihertz a prouvé à plusieurs reprises sa capacité d'apporter au monde des téléphones intelligents qui répondent à un créneau très précis. Le premier téléphone Jelly a séduit l'industrie grâce à sa taille mini et a gagné en popularité parmi les minimalistes pragmatiques. Plus tard, l'entreprise a proposé de petits téléphones intelligents robustes et a remis au goût du jour les téléphones à clavier QWERTY qui étaient équipés de la technologie Android la plus récente; tous ont connu une grande popularité.

Cette année marque la cinquième année de l'entreprise sur Kickstarter, où l'entreprise présente fièrement son dernier projet, le Titan Slim. Le téléphone QWERTY est maintenant disponible pour les premiers utilisateurs et les adeptes qui retournent vers ce genre de modèle. Pour en savoir plus, consultez le site suivant : https://www.kickstarter.com/projects/jellyphone/titan-slim-the-new-sleek-and-slim-qwerty-android-smartphone?ref=3wehrr

Pour en savoir plus sur les autres téléphones intelligents QWERTY fabriqués par Unihertz, consultez le site : www.unihertz.com

