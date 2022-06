LE TOURNOI DE GOLF ANNUEL DE LA FONDATION INSTITUT DE GÉRIATRIE DE MONTRÉAL PERMET D'AMASSER PLUS DE 130 000 $

MONTRÉAL, le 2 juin 2022 /CNW Telbec/ - C'est le 30 mai dernier que se tenait, au golf Le Mirage, le tournoi annuel de la Fondation Institut de gériatrie de Montréal (FIGM), et ce, au bénéfice de l'Institut de gériatrie de Montréal. Cent quinze participants ont contribué à amasser plus de 130 000 $ lors de cette toute première édition postpandémie.

En plus des joueurs de golf, de nombreuses personnes se sont à nouveau mobilisées autour de la cause des aînés. D'ailleurs, soulignons l'apport important des bénévoles et des membres du comité organisateur présidé par Luc Desgroseilliers, vice-président et chef de pratique, assurance collective, au cabinet d'assurance Lussier.

Projets financés

Les fonds amassés serviront à soutenir financièrement plusieurs projets innovateurs en cours au Centre de recherche de l'IUGM, dont :

Une étude dirigée par la Dre Ana Inés Ansaldo et le Dr Santiago Hidalgo portant sur les bénéfices potentiels du cinéma pour la santé des personnes âgées et des personnes atteintes de démence ;

portant sur les bénéfices potentiels du cinéma pour la santé des personnes âgées et des personnes atteintes de démence ; Le programme VIEsÂGE (VIvrE sans Anxiété pour les personnes âGÉe), dirigé par le Dr Sébastien Grenier, visant le développement d'une nouvelle plateforme de transfert des connaissances ;

L'aménagement d'un deuxième espace multisensoriel dédié aux patients souffrant de troubles cognitifs, d'anxiété, d'insomnie, etc. Il s'agit d'une pièce apaisante dans laquelle se forme un amalgame de stimulations auditives, olfactives et visuelles grâce, entre autres, à l'aromathérapie, à la réalité virtuelle et à des projections.

Citations

« Depuis près de deux ans, nous sommes confrontés à une situation extraordinaire qui a mis en lumière l'importance de l'entraide entre les générations. Contre vents et marées, l'Institut a accompli un travail extraordinaire grâce à ses médecins, chercheurs ainsi qu'aux équipes de soins infirmiers et de préposés. La Fondation a plus que jamais besoin du soutien de la communauté et nous sommes très fiers que celle-ci ait répondu chaleureusement à notre appel ! » - Luc Desgroseilliers, président d'honneur, vice-président et chef de pratique - assurance collective, Cabinet d'assurance Lussier.

« Je tiens à remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés pour faire de cette journée un grand succès. Le vieillissement de la population s'accélère et cette réalité démographique nous commande, plus que jamais, de veiller activement au sort de nos aînés. Toutes et tous doivent pouvoir aspirer à mieux vieillir. En ce sens, l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal est essentiel. C'est un joyau du Québec, reconnu à travers toute la francophonie. Il faut en être fier et le soutenir. » - Luc Maurice, président de Groupe Maurice et président du conseil d'administration de la Fondation Institut de gériatrie de Montréal.

« Quel plaisir de nous revoir tous réunis après deux ans de pandémie et de constater que le bien-être de nos aînés est au cœur de notre engagement ! Les soins offerts par l'IUGM, son expertise de pointe et la recherche qui y est menée doivent être soutenus de façon importante. C'est comme cela, entre autres, qu'on prend soin de nos aînés et qu'on rend hommage à ceux et celles qui travaillent, avec dévouement, à l'IUGM. » - Shirley Théroux, artiste et porte-parole de la Fondation Institut de gériatrie de Montréal.

À propos de la Fondation de l'Institut de gériatrie de Montréal

La Fondation de l'Institut de gériatrie de Montréal (FIGM) est porteuse d'espoir pour vieillir en santé. Elle joue un rôle important d'ambassadeur et de partenaire financier majeur de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM). L'IUGM, dont le Centre de recherche est reconnu comme le plus grand centre spécialisé sur le vieillissement de la Francophonie, est un acteur incontournable en matière de pratiques cliniques, de soins spécialisés, de promotion de la santé et de la recherche sur le vieillissement et la santé des aînés.

