Le Tour du Silence 2022 : Une mobilisation aux quatre coins du Québec

MONTRÉAL, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - Ils étaient plus de 2 000 à enfourcher leur vélo, hier (mercredi), pour prendre participer à l'une des 16 initiatives régionales ou l'un des quatre mini-tours scolaires organisées sous la bannière québécoise du Tour du Silence (Ride of Silence), un happening planétaire qui vise à honorer la mémoire des cyclistes décédés en plus de réitérer l'importance du partage de la route entre tous les usagers. Tous ensemble, ils étaient nombreux à rouler silencieusement pour exprimer leur solidarité au Québec.

Vidéo officielle du Tour du Silence 2022 (initiative régionale à Bromont) : https://www.youtube.com/watch?v=0ZZuywKxkDQ

Après deux années de pandémie, le retour à la tradition avec la présentation de l'événement lors du troisième mercredi du mois de mai a eu un effet important sur la mobilisation des adeptes de vélo. La FQSC se réjouit de la participation observée mercredi.

« Depuis deux ans, nous sommes témoins de la hausse marquée de l'engouement pour le vélo et il s'agit là d'une bonne nouvelle. La participation d'aujourd'hui démontre encore une fois la nécessité et la pertinence de tenir un événement comme le Tour du Silence », d'indiquer le président de la FQSC, Claude Pinard.

Pour une troisième année consécutive, le journaliste, animateur et chroniqueur bien connu dans le milieu des médias, Yvan Martineau, a accepté de prêter sa voix comme porte-parole de l'édition 2022 du Tour du Silence avec l'intention de sensibiliser un maximum d'usagers sur l'importance du respect mutuel sur la route.

« Peu importe le moyen de transport, il faut être conscient que nous avons tous un rôle à jouer quand il est question de sécurité sur nos routes. Il est important de rappeler que les piétons et les cyclistes sont des usagers plus vulnérables, ce qui signifie qu'il est de notre devoir comme citoyen d'être vigilant et prudent quand nous en côtoyons. La sécurité à vélo, c'est l'affaire de tous », a tenu à expliquer Yvan Martineau.

Des personnalités connues joignent leur voix dans le silence

Plusieurs invités de marque étaient présents sur les différents sites de ralliement de la province. Parmi les personnalités connues, mentionnons que le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, François Bonnardel agissait à titre de porte-parole régional du côté de Granby. Notre porte-parole à l'échelle provinciale Yvan Martineau, qui était à Bromont avec notre directeur général Louis Barbeau et le directeur général du Centre national de cyclisme de Bromont, Nicolas Legault. Ancienne coureuse de haut niveau et animatrice du Balado Radio-Tour de la FQSC, Audrey Lemieux, et l'ancienne membre de l'équipe canadienne sur piste Laurie Jussaume, étaient présentes à La Prairie. Fidèle à son habitude, l'homme d'affaires bien connu dans l'industrie du vélo à l'échelle canadienne, Louis Garneau, agissait à nouveau comme porte-parole du Tour de Québec. Nouvellement élue l'automne dernier, la mairesse de Sherbrooke Évelyne Beaudin en était à une première expérience comme porte-parole régionale.

Des symboles évocateurs

Comme c'est habituellement la tradition, une minute de silence a été observée dans la plupart des Tours encore cette année. Des corbillards et des vélos blancs étaient également présents sur certaines initiatives régionales. Le départ donné, les différents cortèges se sont engagés sur la chaussée, en silence. Certains arrêts symboliques ont été effectués à quelques endroits afin d'honorer la mémoire de défunts cyclistes.

Répartition de la participation à travers la province

À noter que plusieurs photos sont disponibles sur la page Facebook Tour du Silence provincial, Qc.

Ville Participation 2022 Météo Amqui 4 19°C Bromont 42 17°C Gatineau 87 17°C Granby 71 16°C La Malbaie 64 16°C La Prairie 125 17°C Laval 54 17°C Lévis 107 16°C Montmagny-Cap-Saint-Ignace 43 17°C Montréal 104 17°C Québec 111 16°C Repentigny 60 17°C Saint-Hyacinthe 62 16°C Saint-Jean-sur-Richelieu 73 16°C Sherbrooke 165 15°C Sorel-Tracy 50 16°C TOTAL 1222



Éducation auprès des jeunes

Au traditionnel Tour du Silence s'ajoutait le volet scolaire, lequel était présenté sous différentes déclinaisons selon les organisateurs. Ainsi, des écoles ont tenu un mini-Tour et organisé des activités afin de sensibiliser les jeunes à l'enjeu du partage de la route (atelier éducatif sur le maniement du vélo et les règles de sécurité, jeux d'habiletés, visite de policiers, …). Avec le développement du programme Embarquez, un programme d'initiation au vélo dans les écoles primaires du Québec, la FQSC entend miser davantage sur cet aspect dans les années futures.

Le Québec, à l'intérieur du mouvement

Quelle est la contribution de la Belle Province au Ride of Silence?

« Le Québec compte parmi les 50 Tours originaux qui ont donné vie au mouvement et inspiré une incroyable croissance à travers le monde. Le Québec a également favorisé l'apparition d'autres Tours au Canada, voire même dans d'autres pays », a fait savoir le fondateur du Ride of Silence, Chris Phelan.

La SAAQ, un partenaire de premier plan

La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) participe à nouveau comme partenaire de premier plan au Tour du Silence afin de poursuivre ses efforts de sensibilisation à la sécurité à vélo auprès de la population. La contribution financière de la SAAQ a permis à la FQSC de bonifier les activités liées à la promotion du Tour du Silence en plus de mieux soutenir les organisations locales qui déploient l'événement dans les différentes régions du Québec encore cette année.

Les indispensables collaborateurs

La réussite d'un tel événement est rendue possible grâce à l'implication de plusieurs acteurs, dont la Sureté du Québec (SQ), les municipalités et de leurs corps policiers, de même que les organisateurs, leurs partenaires et leurs bénévoles. Nous tenons également à remercier le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, monsieur François Bonnardel, qui a agi à titre d'ambassadeur pour le Tour à l'échelle provinciale. Au nom de la grande communauté cycliste, nous vous sommes extrêmement reconnaissants et nous vous remercions pour votre implication.

