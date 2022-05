Le Tour du Silence 2022 : Une invitation à tous les adeptes de vélo

MONTRÉAL, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - À moins de 48 heures de la présentation de l'édition 2022 du Tour du Silence, la Fédération québécoise des sports cyclistes en collaboration avec la Société de l'assurance automobile du Québec invite tous les adeptes à enfourcher leur vélo afin de prendre part à ce happening international, dont le but est de souligner l'importance du partage de la route, et d'honorer la mémoire des cyclistes décédés. Plus la mobilisation sera importante, plus le message résonnera.

« Le Tour du Silence demeure un incontournable chaque année quand il est question de sensibiliser tous les usagers à l'adoption de bons comportements sur la route pour accroître la sécurité de tous. L'édition 2022 ne fait pas exception à la règle », d'indiquer le président de la FQSC, Claude Pinard.

C'est donc dire qu'un bon nombre d'adeptes de vélo auront l'occasion de se joindre à l'une des 15 initiatives régionales cette année. Le mercredi 18 mai, mettez votre casque protecteur (obligatoire), enfourchez votre vélo et venez rejoindre le peloton le plus près de chez vous. Le départ est prévu à 18h30.

Toujours aussi pertinent

Pour une troisième année consécutive, le journaliste, animateur et chroniqueur, Yvan Martineau, a accepté de prêter sa voix comme porte-parole du Tour du Silence 2022. De par son rôle, il entend multiplier les interventions afin de sensibiliser les usagers quant à l'importance du respect d'autrui, du partage de la route et l'adoption de bons comportements à vélo.

Qui? Quoi? Où? Quand?

Le Ride of Silence a lieu habituellement tous les ans, le troisième mercredi du mois de mai, simultanément à l'échelle mondiale. L'événement est ouvert à tous ceux qui désirent faire évoluer les perceptions sur le partage de la route, quel que soit leur mode de déplacement.

La sortie à vélo s'effectue sur un parcours d'environ 20 kilomètres à une vitesse moyenne contrôlée de 10 à 20 km/h, de manière à être accessible à tous. Tous les cyclistes réunis roulent en silence, escortés par des voitures de police et un cortège de l'organisation. Des arrêts symboliques sont effectués à quelques endroits afin d'honorer la mémoire de défunts cyclistes. Des hommages sont aussi livrés par la famille et les proches des victimes, rappelant l'importance des activités de sensibilisation.

Comment participer à l'édition 2022?

Pour savoir à quel endroit se tient le Tour du Silence le plus près de chez vous, consultez notre site internet du tourdusilencequebec.com. Pour ne rien manquer de ce happening mondial, aimez notre page Facebook Tour du Silence provincial, QC et suivez les nouvelles à partir du compte Twitter @FQSC grâce aux mot-clics #TourduSilence et #RideOfSilence.

La SAAQ, un partenaire de premier plan

La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) participe à nouveau comme partenaire de premier plan au Tour du Silence afin de poursuivre ses efforts de sensibilisation à la sécurité à vélo auprès de la population. La contribution financière de la SAAQ a permis à la FQSC de bonifier les activités liées à la promotion du Tour du Silence en plus de mieux soutenir les organisations locales qui déploient l'événement dans les différentes régions du Québec encore cette année.

SOURCE Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC)

