Le TNM lance une campagne majeure de financement pour la réalisation d'un projet d'envergure

MONTRÉAL, le 4 juin 2019 /CNW Telbec/ - C'est en présence de M. Claude Gagnon, président, Opérations, BMO Groupe financier, Québec et de Mme Madeleine Féquière, chef du crédit d'entreprise, Domtar -- à la coprésidence d'honneur --, d'invité.es, partenaires, donateurs et donatrices ainsi que d'importants leaders d'affaires que le TNM a lancé sa campagne majeure de financement Déployer le Nouveau Monde.

Force novatrice de l'économie créative de Montréal et du Québec, le TNM, fondé il y a près de 70 ans et fort de son brillant parcours, est à un carrefour de son histoire. Aujourd'hui, il doit agrandir son lieu pour maintenir les conditions d'innovation essentielles à son rôle d'institution théâtrale, pour accueillir davantage de projets artistiques de la relève et de la diversité et pour poursuivre le développement de ses activités sociales et communautaires. Il doit également renouveler ses équipements scéniques et numériques pour continuer d'offrir aux plus grands artistes d'ici et d'ailleurs un plateau à la fine pointe de la technologie. Évalué à 21 M$, ce projet en deux volets bénéficiera d'un appui de 17 M$ des instances gouvernementales et requiert des dons de 4 M$ pour compléter le montage financier.

« Montréal se distingue par sa grande créativité artistique… Le TNM contribue largement à ce positionnement… En nous unissant pour soutenir cette institution phare, nous ajoutons de la richesse à Montréal… Le TNM mérite l'appui financier dont il a besoin pour nous faire briller tous. »

Claude Gagnon et Madeleine Féquière

Considérant l'importance que revêt ce projet pour le rayonnement de Montréal et du Québec, le TNM invite les entreprises, fondations et particuliers à suivre les traces des donateurs majeurs qui se sont déjà engagés et qu'il remercie de leur confiance et de leur générosité : BMO Groupe financier, Power Corporation du Canada, Aéroports de Montréal, Financière Sun Life.

Les retombées de ce projet, tant pour le grand public que pour l'ensemble des artistes et artisans du monde théâtral, permettront au TNM de poursuivre sa contribution à la vitalité culturelle, sociale et économique du Québec, de déployer sa vision d'avenir et de demeurer le grand théâtre à Montréal.

Contribuez vous aussi au succès de ce projet d'envergure !

