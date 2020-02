Le tirage annuel de la Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu amasse 14 000 $ pour les projets étudiants

Le tirage a eu lieu à l'Espace Desjardins du Théâtre des Deux Rives et comptait 14 prix à gagner d'une valeur de plus de 5 000 $. Le premier prix consistait en une cure de beauté et de rajeunissement offerte par le partenaire majeur des cinq dernières années, Beauté PureSkin, d'une valeur de 1 500 $.

Ce sont 5 500 billets qui étaient en circulation depuis le mois de novembre dernier. Une centaine d'étudiantes et d'étudiants désirant financer leur projet ont pris part à la vente de billets. Au montant amassé pour la vente s'ajoute 10 000 $ en dons dédiés provenant d'autres organismes ou entreprises. C'est donc un montant total de 24 000 $ qui a été octroyé jusqu'à présent pour la réalisation des projets de cette année :

Philosophie - séjour d'études en France

Sciences humaines - séjour d'études à Prague et simulation ONU à New York

et simulation ONU à Soins infirmiers - stage clinique en France

Gestion et technologies d'entreprise agricole - voyage pédagogique en Californie et en France

Techniques de génie mécanique - stage en France

Technologie de l'architecture - exposition de finissants

Techniques de design d'intérieur - Expo D et échange avec l'école Autograf à Paris

Merci!

La Fondation du Cégep tient à remercier chaleureusement tous les partenaires, la population étudiante, le personnel enseignant qui a collaboré à cette activité, ainsi que toutes les personnes ayant acheté des billets.

Le soutien de ces personnes permet à la relève de vivre des expériences formatrices, enrichissantes et inoubliables. Ces étudiantes et étudiants sont les futurs dirigeants, les employés, les citoyennes et citoyens et investir en ceux-ci, c'est investir collectivement dans notre avenir.

Félicitations aux personnes gagnantes

1er prix : Beauté PureSkin Cure de beauté et rajeunissement d'une valeur de 1 500 $

Gagnante : Roxanne Charette, billet #0030

2e prix : Club de hockey Canadien, trois billets de prestige pour le match des Canadiens contre les Prédateurs de Nashville le mardi 10 mars 2020 d'une valeur de 975 $

Gagnante : Guylaine Bergeron, billet #2361

3e prix : Librairie Coopsco Saint-Jean-sur-Richelieu, chèque-cadeau d'une valeur de 500 $

Gagnant : Philip Dupasquier, billet #1347

4e prix : Bouvreuil Meubles, chèque-cadeau d'une valeur de 500 $

Gagnant : Marie-Lou Goulet, billet #1815

5e prix : Club voyages Eden, chèque-cadeau pour un voyage d'une valeur de 500 $

Gagnante : Hélène Messier, billet #0115

6e prix : IGA Extra Gladu, chèque-cadeau valeur de 250 $

Gagnante : Linda Cloutier, billet #0928

7e prix : Les Alouettes de Montréal, quatre billets catégorie Turquoise, match d'ouverture 2020 d'une valeur de 176 $

Gagnante : Marie Nadeau, billet #1123

8e prix : Oasis Surf, trois initiations au surf d'une valeur de 168 $

Gagnant : Michel Beaulieu, billet #5075

9e prix : Société pour la promotion d'événements culturels (SPEC), deux billets pour le spectacle de Louis-José Houde du jeudi 9 avril 2020, valeur de 115 $

Gagnante : Chantal Filion, billet #5101

10e prix : Parc Safari, quatre entrées adultes d'une valeur de 148 $

Gagnante : Mélanie Aubertin, billet #1637

11e prix : Restaurant L'Imprévu, chèque-cadeau d'une valeur de 100 $

Gagnante : Andréanne Longchamps, billet #1925

12e prix : Carrefour Richelieu, chèque-cadeau d'une valeur de 100 $

Gagnante : Natasha Harper, billet #5116

13e prix : Le Dorchester, Cuisine & complicités, chèque-cadeau d'une valeur de 100 $

Gagnante : Denise Lague, billet #0449

14e prix : Noah Spa, deux accès aux bains d'une valeur de 120 $

Gagnant : Jocelyne Pépin, billet #5759

