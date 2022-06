Le tiers des adultes québécois utilisent les réseaux sociaux comme principale source d'information

QUÉBEC, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - Selon une enquête NETendances rendue publique aujourd'hui par l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval, le tiers (33 %) des adultes québécois utilisent les réseaux sociaux comme principale source pour s'informer sur l'actualité. L'enquête intitulée Actualités en ligne, réseaux sociaux et balados révèle également que la proportion d'adultes québécois qui s'informent principalement sur les réseaux sociaux est de 50 % chez les répondants âgés de 25 à 34 ans et de 67 % chez ceux âgés de 18 à 24 ans.

Plus de 3 heures et demie par jour sur les réseaux sociaux

L'enquête rapporte que les adultes québécois passent en moyenne plus de 3 heures et demie par jour sur les réseaux sociaux : 8 % des adultes québécois y passent en moyenne moins de 1 heure par jour, 41 % y passent de 1 à 3 heures, 26 % y consacrent de 3 à 6 heures et 13 % y passent plus de 6 heures quotidiennement. « Selon les données de l'enquête, près du tiers des adultes québécois, soit 30 %, ont mentionné avoir souvent de la difficulté à se déconnecter des médias sociaux, précise le porte-parole des enquêtes NETendances à l'ATN, Bruno Guglielminetti. Chez les jeunes adultes québécois âgés de 18 à 34 ans, cette proportion atteint même 54 % ».

Facebook est le plus populaire

Plus des trois quarts des adultes québécois (78 %) utilisent un ou plusieurs réseaux sociaux tels Facebook, Twitter, YouTube, etc. C'est la plateforme Facebook (85 %) qui est de loin la plus utilisée par les adultes québécois pour se divertir, suivie des plateformes YouTube (59 %) et Instagram (42 %). L'enquête indique aussi que 44 % des adultes québécois utilisent au moins un réseau social pour le travail. Facebook (27 %), LinkedIn (14 %), YouTube (10 %) et Instagram (8 %) sont les plateformes de médias sociaux les plus populaires à ce chapitre.

La confiance est plus forte pour les médias traditionnels

Deux adultes québécois sur trois (67 %) font confiance aux nouvelles et aux actualités diffusées sur les médias traditionnels (presse écrite, radio et télévision) alors que seulement 25 % y font confiance lorsqu'elles sont publiées sur les réseaux sociaux. En 2021, la télévision demeure la source d'information la plus souvent utilisée pour s'informer sur l'actualité chez 64 % des adultes québécois.

Premier portrait de l'écoute des balados au Québec

Près du tiers des adultes québécois (30 %) ont l'habitude d'écouter des balados. Les six thématiques les plus écoutées par les auditeurs de balados sont la musique (56 %), les nouvelles et les actualités (32 %), la télévision et les films (28 %), la comédie (27 %), la technologie (24 %) ainsi que la société et la culture (23 %). Les adultes québécois âgés de 18 à 44 ans (47 %), les diplômés universitaires (36 %) et les hommes (36 %) sont les plus nombreux à écouter des balados au Québec.

Consultez les résultats détaillés et les infographies de l'enquête : www.atn.ulaval.ca/netendances.

À propos de NETendances 2021

L'enquête NETendances dresse depuis plus de 20 ans un portrait intégré et actualisé des grandes tendances en matière d'utilisation du Web et du numérique au Québec. NETendances 2021 est réalisé grâce au soutien financier du Mouvement des caisses Desjardins, d'Hydro-Québec, de Services Québec, ainsi qu'avec la collaboration de BIP Recherche.

À propos de l'Académie de la transformation numérique (ATN)

L'Académie de la transformation numérique (ATN) a été créé dans le but de répondre aux besoins criants des ministères, des organisations publiques et des municipalités en matière de transformation numérique. Née d'un partenariat entre l'Université Laval et le gouvernement du Québec, l'ATN permet à ces organisations d'assumer un véritable rôle de leader du numérique et de soutenir leurs employés dans l'acquisition de connaissances et le développement de compétences et de savoir-être pour relever les défis de cette grande transformation. Par son adéquation unique entre l'emploi, la recherche et la formation, l'ATN positionne l'humain au cœur de sa démarche et est engagée dans le développement d'une culture durable du numérique et en exerçant un rôle de premier plan dans l'évolution des talents et plus globalement, de la société.

SOURCE Université Laval

Renseignements: Renseignements : Claudine Vézina, Chargée de communication, Académie de la transformation numérique, Université Laval, 418 656-2131, poste 408891, [email protected] ; Source : Équipe des affaires publiques, Université Laval, 418 656-3355, [email protected]