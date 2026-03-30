LE THÉÂTRE ST-DENIS 110 ANS D'HISTOIRE

INVITATION OFFICIELLE

MONTRÉAL, le 30 mars 2026 /CNW/ -

Jacques Aubé, Alexandre Provencher ainsi que toute l'équipe de l'Espace St-Denis ont le grand plaisir de vous convier au lancement officiel des célébrations du 110ᵉ anniversaire du Théâtre St-Denis.

Depuis 1916, ce lieu emblématique façonne le paysage culturel montréalais et contribue activement au rayonnement de la métropole comme capitale culturelle francophone du Canada.

Le 31 mars prochain, nous lèverons le voile sur une année de festivités et d'initiatives spéciales qui souligneront la richesse de son patrimoine, la vitalité de sa programmation et son rôle phare au cœur du Quartier latin.

Date : mardi 31 mars 2026

Heure : À partir de 15H

Lieu : au Foyer du Théâtre St-Denis

Votre présence à cette soirée, marquant le début d'un chapitre historique, serait pour nous un immense privilège.

Merci de confirmer votre présence en communiquant avec : [email protected]

Des entrevues avec l'équipe exécutive de l'Espace St-Denis seront disponibles.

SOURCE Théâtre St-Denis