Initiative sur quatre ans d'une valeur de 400 000 dollars visant à fournir à des centaines de créateurs autochtones des fonds, du matériel de production et une formation pour partager des récits, leur Histoire et une culture en ligne.

OTTAWA, ON, le 23 juin 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, le Théâtre autochtone du Centre national des Arts (CNA) et Facebook Canada annoncent la création de #ReconcileThis - Indigenous Voices Online, une initiative sur quatre ans qui offre à des centaines de voix autochtones transformatrices du financement, de l'équipement de production et de la formation pour partager leurs récits, leur Histoire et célébrer la culture en ligne. #ReconcileThis créera également quatre postes de producteurs associés d'un an au Théâtre autochtone du CNA, offrant ainsi aux nouveaux leaders autochtones la possibilité de façonner le programme national.

« Nous sommes vraiment enthousiasmés par ce projet. C'est exactement le genre de soutien dont nous avons besoin en ce moment : financement, possibilités de développement professionnel et accès à une plateforme dédiée à l'activation des voix, de l'intelligence et de la créativité autochtone, centrée sur le concept d'autodétermination », a déclaré Kevin Loring, directeur artistique du Théâtre autochtone du CNA.

L'internet a été une force démocratisante pour les voix traditionnellement marginalisées et sous-représentées. Cet effort vise à amplifier des centaines de voix autochtones sur n'importe quelle plateforme en ligne, où les créateurs sont maîtres du contenu qu'ils créent et de la manière dont ils partagent leurs récits.

« Grâce à notre travail continu avec les communautés autochtones, nous avons beaucoup appris sur le rôle important qu'Internet peut jouer pour élever les voix autochtones », a déclaré Kevin Chan, directeur mondial et chef des politiques publiques de Facebook Canada. « Nous sommes reconnaissants de nous associer au Théâtre autochtone du Centre national des Arts et au Centre national des Arts pour faire de la place aux créateurs autochtones et amplifier leurs voix sur nos plateformes et en dehors. »

Le travail des créateurs peut couvrir un large éventail de contributions, allant des performances artistiques en danse, théâtre et musique, à la création de contenu pour les médias sociaux, la production de podcasts et l'écriture. Le Théâtre autochtone du CNA façonnera et administrera le programme. De plus amples informations sur le processus de sélection des créateurs s'identifiant comme autochtones seront communiquées à une date ultérieure.

Pour favoriser la découverte, le Théâtre autochtone du Centre national des arts créera un microsite qui présentera une sélection d'œuvres et de créations d'Indigenous Voices. Les créateurs sélectionnés seront invités à partager leur contenu sur les plateformes en ligne de leur choix avec le mot-clic #ReconcileThis.

Le Centre national des Arts et Facebook Canada souhaitent soutenir les échanges interculturels et le processus de vérité et de réconciliation au Canada en collaborant avec le Théâtre autochtone du CNA dans le cadre de ce programme.

Récit et vérité : un événement Facebook Live pour amplifier les voix autochtones

Aujourd'hui, à 13 h (heure de l'Est), le Théâtre autochtone du CNA et la conteuse autochtone Sarain Fox animeront un événement en direct de la page Facebook Canada pour souligner le Mois national de l'histoire autochtone et lancer officiellement #ReconcileThis. L'événement mettra en lumière plusieurs créateurs et récits autochtones et suscitera une discussion importante sur le pouvoir des plateformes en ligne pour l'expression culturelle et personnelle. Cliquez sur "Intéressé" ici pour RSVP et participer à la discussion Facebook Live.

Lori Marchand, directrice générale, et Kevin Loring, directeur artistique du Théâtre autochtone du CNA, coanimeront l'événement aux côtés de Sarain Fox. Ils seront rejoints par Zoey Roy, poète, Félicia Tremblay, conseillère principale en mobilisation et rayonnement pour la diversité et l'inclusion au Centre national des Arts, et Theland Kicknosway, activiste et éducateur,

À PROPOS DU THÉÂTRE AUTOCHTONE DU CENTRE NATIONAL DES ARTS

Le Centre national des Arts du Canada est un carrefour des arts de la scène multidisciplinaire et bilingue. Comme diffuseur, créateur, producteur et coproducteur, il propose une offre artistique des plus variées dans chacun de ses volets de programmation - Orchestre du CNA, Danse, Théâtre français, Théâtre anglais en collaboration avec le Black Theatre Workshop, Théâtre autochtone, et Musique populaire et variétés - et cultive la prochaine génération d'artistes et d'auditoires à l'échelle du pays. Le CNA est situé dans la région de la capitale nationale sur le territoire non cédé de la Nation algonquine anishnaabe.

À PROPOS DE FACEBOOK CANADA

Fondée en 2004, la mission de Facebook est de donner aux gens le pouvoir de créer une communauté et de rapprocher le monde. Plus de 24 millions de Canadiens utilisent Facebook pour rester en contact avec leurs amis et leur famille, pour découvrir ce qui se passe dans le monde et pour partager et exprimer ce qui compte pour eux. Facebook® est une marque déposée de Facebook Inc.

