Wang Hui, représentant général de l'exposition universelle et vice-président mondial de The Association of Curators, Chen Jun, directeur du centre d'exploitation des affaires du China Cuisines & Culture Center du pavillon de la Chine lors de l'exposition de 2020 à Dubaï, Wu Qingbiao, directeur général de Bama Tea, et d'autres invités et représentants des médias ont participé à la cérémonie.

La position de leader de Bama Tea au sein du secteur du thé en Chine et les efforts de la marque pour promouvoir le thé chinois sur la scène internationale ont été salués par Wang Hui, représentant général de l'exposition universelle et vice-président mondial de The Association of Curators.

Avant de participer à l'exposition universelle de 2020 à Dubaï, Bama Tea était présente lors de l'exposition universelle de 2010, à Shanghai, et de l'exposition universelle de 2015, à Milan. Bama Tea a été nommé parmi les 10 thés chinois les plus populaires, et désigné thé officiel du pavillon des Nations Unies lors de l'exposition universelle de Shanghai, en 2010. L'entreprise a distribué des échantillons de ses produits aux participants à l'événement. En 2015, le thé Saizhenzhu Tieguanyin de Bama a reçu le prix Golden Camel, l'un des prix les plus prestigieux décernés au secteur du thé en Chine au cours du siècle dernier. De plus, en raison de la qualité de ses produits et de la réputation de sa marque, Bama Tea a également participé à de nombreuses initiatives étrangères importantes, comme la 9e édition du Sommet des BRICS à Xiamen, en 2017 et la 3e édition du Maritime Silk Road International Arts Festival en 2017, dans le but de faire la promotion du thé chinois à travers le monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1598828/image_1.jpg

SOURCE Bama Tea

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jiamin Zhang, +86-13138118934, www.bamatea.com

Liens connexes

www.bamatea.com