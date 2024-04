AUSTIN, Texas, le 9 avril 2024 /CNW/ -- Les électrophysiologistes du Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) du St. David's Medical Center sont les premiers au pays à utiliser un nouveau système d'ablation par champ pulsé pour traiter les patients atteints de fibrillation auriculaire paroxystique persistante, une arythmie cardiaque qui touche des millions de personnes dans le monde, après avoir reçu l'approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis.

La première intervention a été effectuée par Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., électrophysiologiste cardiaque et directeur médical exécutif de TCAI, et Amin Al-Ahmad, M.D., électrophysiologiste cardiaque clinique. M. Natale et M. Al-Ahmad font partie des 67 exploitants mondiaux qui ont participé à l'essai qui a mené à l'approbation de la FDA.

Le nouveau système d'ablation par champ pulsé fournit des impulsions électriques de courte durée et de haute énergie au tissu cardiaque pour détruire les cellules qui provoquent des rythmes cardiaques irréguliers sans utiliser de chaleur ou de froid excessifs. Les précédents systèmes d'ablation approuvés par la FDA utilisaient la chaleur ou le froid pour détruire les cellules, ce qui pouvait endommager les tissus environnants.

« Cette étape historique représente le plus important progrès dans le domaine de l'électrophysiologie depuis des décennies; elle permettra aux patients d'être traités de façon plus sécuritaire et plus efficace, ce qui, en fin de compte, améliorera leur qualité de vie », a déclaré Andrea Natale. « Notre équipe est honorée d'avoir joué un rôle dans la mise à l'essai de cette nouvelle ère d'innovation mondiale en matière d'arythmie cardiaque. »

Le Texas Cardiac Arrhythmia Institute a également conduit le premier cas d'un second système d'ablation par champ pulsé approuvé à des fins commerciales qui utilise un cathéter d'ablation qui change de forme pour s'adapter à l'anatomie de chaque patient. Cette intervention a été réalisée par Joseph Gallinghouse, M.D., F.H.R.S., électrophysiologiste cardiaque clinique.

Le Texas Cardiac Arrhythmia Institute est un centre d'électrophysiologie de pointe qui comprend six laboratoires équipés de technologies de pointe où un groupe d'électrophysiologistes cardiaques renommés effectuent un volume élevé de traitements d'électrophysiologie parmi les plus complexes.

Personne-ressource pour les médias : ECPR Texas

Matt Grilli

[email protected]

(630) 800-9533

SOURCE The Texas Cardiac Arrhythmia Institute at St. David's Medical Center